為何溫家寶、李克強都須悲壯卸任？

中國「兩會」正召開，總理李克強 5日最後一次「政府工作報告」，被外媒形容成「冒汗用一小時快速完成，習近平 匆匆與他秒握手後，扭頭就走」，顯然李克強想對歷史作交代，然後「含怨」退休。李克強的際遇讓人聯想十年前，溫家寶也強調改革開放不能停、絕不容許文革重演，溫在記者會強調政治改革已到攻堅階段，經濟體制改革欲進一步，必須進行政治體制改革。兩人態度雷同、悲壯程度不一，無力感則一致。為何兩位總理卸任時都讓人感到壯志未酬呢？

這就是中共 體制的缺陷，在位者無能或無法達目標，被無形的枷鎖綑綁住，只能擊鼓傳花，把高遠的經濟或政治改革目標傳給繼任者。李克強甚至比溫家寶委屈，溫卸任前還能出訪外國，開記者會表達「希望中國老百姓忘了我」，提醒大家不要忘記對人心、人道和人的本質的尊重，和對公平正義、青春、自由、奮鬥的追求，雖被外界嘲諷是「影帝作秀」，至少還有表達空間。

反觀李克強，可說草草結束任期，不僅被排除出政治局常委，連與最高領導人習近平的最後握手，都顯得被輕忽。國務院發布官員們室外歡送儀式的視頻，標題是「蒼天有眼！人在幹天在看」，李克強談話並無敏感內容，而是四平八穩。

這些場景都顯露習近平定於一尊，團派李克強、汪洋等被清除出權力核心圈，習家班清一色組成執政團隊，向來由總理抓的經濟大權，即使名義上經濟歸總理李強主導，但李強是習的心腹，習已政經大權一把抓。李克強卸任被形容成「學歷最高、權力最小、改革開放以來最弱勢的總理」；中共多任總理為國務院累積的權力，在李克強任內全被搶走了。

媒體也注意到，李克強工作報告時冒汗、語速加快，只花一小時即完成。報告內容到處可見提習近平的成就，有人指「違反李的個人良知與認知」。李不斷低頭唸稿，中間出現幾次停頓，基本是照稿讀完，沒有溫家寶的從容，能舉辦記者會諄諄提示，想為歷史留名。

而人大開幕會結束後，習近平主動走向李克強，與他握手，但習握手時沒正眼看李克強，只把手伸過去，臉馬上扭向一邊，與其他人點頭打招呼，顯得敷衍應付。海外有華人學者認為，李克強雖強調改革開放重要，但沒有勇氣和魄力挑戰習近平，重蹈須盡力全身而退、安全著陸的老路，正是中共統治集團的墮落。

溫家寶執掌國務院時，在胡錦濤「不折騰」下，還能放手搞經濟，推出4兆人民幣的刺激經濟方案，即使被批造成「國進民退」，但和李克強時，諸如抗疫等政策由習近平「親自指揮、親自部署」相比，溫有更大發揮空間，卸任時還警告文革可能重來，暗批薄熙來；2021年溫家寶發表悼母文，大談公平正義，竟被中共刪除，顯示人在位時權力在，卸任後只能韜光養晦，自求多福。

溫家寶、李克強都強調改革開放應持續，似欲凸顯團派較紅二代更接地氣、更符合外界期待，也襯托習主政以來，以資本無序擴張等為由，打壓阿里巴巴、百度、騰訊和抖音等私企，國進民退擴大，部分鄉鎮去年試行恢復供銷合作社和食堂，少數學校試行學生上山下鄉等，被認為是政策左轉的先聲。

中共中央向來定於一尊，黨內雖有派系權力分享制衡，從來沒有出現真正第二個太陽，表面上標榜集體決策，總理主管經濟，重大決策必然是中央常委會通過，為何溫、李兩位總理卸任時予人觀感是滿腔悲憤、擔憂改革開放難以為繼，或憂慮文革重演？他們掌權時為何不設法防範？

大陸資本和外企近年加速逃離，正反映習延任後，經濟發展路線不確定帶來的疑慮。習在20大講話少提改革開放，今年多月來中國出口萎縮等，不容樂觀。20年來，兩位總理都難有趙紫陽任內展現的改革氣魄，卸任時卻都強調改革開放不能停，溫更直言必須政治體制改革。但政治體制改革，中共就須開放、交權，讓企業自由發揮、中產階層力量更壯大，中共不放心也做不到，遇到「放就亂、收就死」的困境。

習近平集權後，所謂不忘初心和牢記使命，意味改革開放不會放大步，還可能倒退。李克強悲壯卸任，正是體制難容自由開放的象徵，和胡春華被趕出政治局、胡錦濤被架離會場，都是團派主張和權力式微的悲歌。