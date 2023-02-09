習近平為維護政權 寧可犧牲經濟

中國經濟下行，公認是改革開放40年來最差，工商界悲觀。習近平 身為領導人，不能不救經濟，可是他施政首要目標，卻是挽救中共 政權優先於發展經濟。他的思維或許是，如持續40年來的「準市場經濟」路線，最後中共必然失去政權，因此寧可犧牲經濟，也要維護政權不崩潰。

這種思維邏輯必然與民眾的矛盾愈來愈大：改革開放使大陸經濟崛起，出現2億至3億中產階層，只要中產階層持續壯大，這群懂思考、自主意識愈來愈強的民眾讓中共害怕。而許多大企業加入世界競爭，依全球自由市場經濟規則自主發展，不再那麼聽黨的話，逐漸失控。馬雲批評當局財經政策，且富可敵國，都讓中共恐懼，導致他被奪去支付寶的實際控制權，被踢出他創辦的螞蟻金融集團。

習當局2018年起動手整頓民企，P2P網貸被清零；2020年12月，習在政治局會議提出「防止資本無序擴張」後，阿里集團上市被喊停，網易、騰訊也被責怪線上遊戲使青少年成癮。遭到打壓，然後滴滴出行來美上市被叫停，整頓補習業、娛樂業相繼出台，連串打擊資本的作為，使阿里、京東、美團、拼多多等電商巨頭如驚弓之鳥，阿里、騰訊等各捐1000億、500億元人民幣作公益；抖音張一鳴卸任董事長兼CEO，企業風聲鶴唳，大資本家放棄部分股權以保安全，使中國經濟發展奇蹟難再持續。

習近平改變鄧小平的改革開放路線，扭轉江澤民「大家悶聲發大財」，或胡錦濤的「不折騰」，他想走偏左或極左路線，即所謂新時代中國特色的社會主義，「不忘初心，牢記使命」，就是推動這套在蘇聯已證明失敗的路線，即使讓經濟停滯或低度成長，只要維護中共政權不倒，自信還可向第三世界推廣。

中共20大習近平政治報告，不再沿襲14大到19大都強調的「經濟發展是黨的中心任務」，明顯想走回頭路。但中共否認，中國網友戲稱，「我(習近平)要親自抓經濟」，是2022年最驚怵的一句話。如今民間大企業被嚇到，資本能逃的就逃，不能逃的認命保身。中共相繼收購部分電商資訊業股權，開始公私合營，並早就在私企建立黨委，習強調「全覆蓋」，實質介入企業經營決策。

習近平執政前十年，藉反腐清洗對手或潛在可能反對他路線的人，現在集權於一人，所有事他一人說了算，「習捲全國」。2020年前後習透過出任中共中央十餘個工作小組組長，介入總理掌管的經濟政策，稀釋李克強權力。20大更提拔從無中央工作資歷的上海市委書記李強 ，3月兩會後可望出任總理，掌管經濟。

李克強20大前後連續公開表態，強調維護改革開放很重要，彰顯黨內激烈的左右路線之爭。如今「習家班」完全控制中央政治局常委會，無人能牽制習推動他的總路線。李強入常後強調「中國開放的大門只會愈開愈大」， 習打擊科技業，李強曾充當調解人，他也曾支持中國使用西方mRNA疫苗。但習強勢一人領導下，李強只能對習「忠誠」，從中國拒絕美德新冠疫苗，可見李強難有影響力。

香港首富李嘉誠2013年起漸撤出中國，赴大陸投資30多年的台商，近年紛紛潤出大陸。習雖重視外資，但封城、限電和政策不定，企業成本提高，習經濟一把抓後情況更糟；於是遷廠越南、印度等國，大陸經濟前景更迷茫。

習受毛澤東文革影響太深，強調梁家河經驗，部分地方試行「供銷合作社」，公私合營、國進民退，資本重分配後，雖不至於關閉國門，但習重提知識分子「上山下鄉」，憧憬毛式社會，只要能維護政權，在所不惜。劉鶴近日澄清，中國不會重回計畫經濟，外界將信將疑。

中國要強大，就須與世界接軌，單靠內需無法再提升，必須接受現代文明和普世價值；中共怕廣大中產階層和企業失控，就像封禁抗疫導致各省「白紙運動」，訴求中共和習近平下台，讓中共更害怕提防，但靠軍警維穩和科技監控壓制，無法永續。

大陸民智漸開，能獨立思考的人普遍在忍耐靜觀待變，期待犧牲自由能交換自身經濟利益。一旦期望破滅，爆發的反彈力量將是中共最大夢魘。鄧小平強調韜光養晦，凡和美國搞好關係的國家都富了，習的路線卻背道而馳，經濟走回頭路不能拯救中共，反而更可能終結執政。