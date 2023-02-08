土敘大地震 既是天災也是人禍

土耳其與敘利亞邊境 強震，目前死亡人數已攀升至7900人以上（截止7日晚間），世衛組織表示，隨著搜救人員在廢墟中發現更多遇難者，地震 死傷將在接下來的一周內顯著增加。死亡人數可能會是初期報告的八倍，可能有超過兩萬人遇難。

這次地震震央位於土耳其與敘利亞邊境的東安那托利亞斷層上，是東安那托利亞板塊、阿拉伯板塊和非洲板塊交界處，該斷層帶歷史上曾數度發生強烈地震。

地震發生於當地時間2月6日凌晨4時17分，規模7.8，震源深度17.9公里，造成無數建築物倒塌，居民倉皇逃亡，其後餘震不斷，而在第一波地震發生九小時後，再次發生規模7.5地震，由於地震的位置靠近人口稠密地區，並且震源深度較淺，災情雪上加霜。

從災區傳出的照片看來，情況的確嚴重，無論是十幾世紀的城堡，或是整支排球隊，都和千千萬萬的老百姓一樣，難逃天災的摧殘。

由於連續幾次重大餘震，讓救援隊想要從殘骸中尋找生還者，格外困難，再加上災區氣溫驟降，受災人群不敢進入尚未倒塌的建築物遮風避雨，無家可歸的災民只得在雨雪之中露宿街頭，更增加了傷亡人數。

不過這次地震不僅僅只是天災，人禍恐怕才是接下來造成進一步衝擊的主要原因，首先是土耳其這邊，目前土耳其已宣布全國進入動員救災，救援情況較上軌道，而各國也紛紛承諾提供援助、或是直接響應派出救難隊，當中包括美國、德國、瑞士、匈牙利、日本、南韓、亞塞拜然等等都派出救援隊前往土耳其，台灣已有兩批搜救隊出發，中國也首次組織民間救援前往。

這次土敘大地震的災區，基本上是庫德人的居住地（土耳其東南、敍利亞西北），也是土耳其與庫德分離主義組織間的衝突熱點地區，土耳其過去一直指控庫德族是分離主義者，對其打壓不遺餘力。

今年五月土耳其即將舉行大選，競選連任的總統厄多安一直打國家安全牌，去年11月中旬伊斯坦堡發生炸彈攻擊事件後，土耳其歸咎恐怖組織庫德工人黨（PKK）及敘北庫德族民兵組織人民保衛軍（YPG），去年年底還在砲轟敘利亞北部的庫德族民兵組織人民保衛軍，如今說土耳其會照顧災民，恐怕庫德族與國際都不會相信。

而敘利亞內戰現在世界幾乎遺忘，雖然2020年停火以來，戰爭已經暫停，但是西北地區，仍然還有至少五支外國部隊，包括支持敘利亞政府的俄羅斯、伊朗真主黨、土耳其等，以及基本教義派游擊隊對峙佔據。

自從2011年敘利亞爆發內戰以來，先後經過伊斯蘭國佔據、缺乏水電的供應、霍亂與新冠的肆虐，死亡人數超過30萬，敘利亞半數人口因為戰火，已經流離失所，仍然留在敘利亞的人，九成活在貧困線之下，食物價格飛漲，現在還加上地震，人民何辜。

這次地震中，敘利亞目前有超過1600人死亡，大部分傷亡來自游擊叛軍佔據的西北部，這意味著救援團體要進入，會很困難，當前國際救援的注意力集中於土耳其，敘利亞方面的救災，只有少數志願人道組織，如「白頭盔」能夠得到各方的信任，展開救援。

救援也參雜著濃濃的國際政治味，美國國務院 6日表示，將會透過國際非政府組織援助受地震波及的敘利亞民眾，但因為不承認阿薩德政府，所以不會與敘利亞政府有任何接觸，這勢必會讓災區情況惡化。

2017年世界銀行曾經估計，在阿勒坡省與伊德利布省地區的所有建築，有三分之一已毀於戰火，現在再經過地震的摧殘，剩下建築的結構也搖搖欲墜，在安全檢查無虞之前，當局籲請居民不要回到原來的房屋內，但在雨雪交加之際，連帳棚都沒有，要災民何去何從。

各國對地震、海嘯等天災，目前都普遍有人飢己飢、人溺己溺的同胞物予精神，台灣由於九二一大地震，中國由於汶川大地震，都感同身受，也都抱持著報恩的心情，迅速派出救災隊，這是國際合作最好的示範。

但天災難躲，人禍可防，無論是對庫德族的政治歧視，或是敘利亞內戰不斷，都會阻撓後續救災行動，我們呼籲，各方都應該以盡快救助災民為最高原則，而要避免政治考慮，對災民再度的傷害。