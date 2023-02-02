重回蘇比克灣？美國仍在圍堵中國

美國現在的頭號國安危機，當然是俄烏戰爭，而且已經不是誰贏誰輸的問題，雙方現在陷入膠著，烏克蘭有歐美的支持，不可能投降，但是俄羅斯憑藉著地理的優勢，以及普亭的鐵腕統治也不可能認輸，看起來俄烏戰爭會往長期化發展。

美國雖然全力支援烏克蘭，但是對於亞洲的威脅，仍然不敢掉以輕心，既擔心北韓 核危機，也擔心中國挑戰美國在亞洲的霸權，美國在烏克蘭、北韓與中國這三大安全挑戰中都有份，勢必備多力分，美國已經無法同時打兩場戰爭，更難應付三個危機同時爆發。

國務卿布林肯本周日要訪問北京 ，作用在穩住中國，不要在這個時候挑戰美國，與此同時，國防部 長奧斯丁也到首爾與馬尼拉訪問；在韓國，美國承諾要部署更多戰略性武器，同時與韓國進行模擬核演習，以對抗北韓的核武威脅，但更值得注意的是美國與菲律賓加強安全合作。

菲中於2012年發生黃岩島對峙，中國當時奪下黃岩島控制權，菲國要求美國軍事支援，但是美國不願與中國產生衝突，堅稱與菲國沒有共同防禦條約，拒絕菲國求援，雖然後來支持菲律賓訴諸國際仲裁，但仍難彌補菲國對美國承諾所失去的信心，造成菲國轉而向中國求和的遠因。

現在美國國防部則表示，將把菲律賓視為印太地區日益壯大聯盟的重要組成部分，奧斯丁也重申美菲於2014年簽訂的「加強防務合作協定」，適用於南中國海中，對協防對菲律賓軍隊或南中國海船隻或飛機的武裝襲擊。

在這次訪問中，兩國也宣布在菲律賓新設軍事基地，菲律賓的地裡位置，是面臨中國的第一線，而且分散美軍到菲律賓，可以將受到解放軍攻擊的目標，自沖繩與關島轉移開來。

根據現有的美菲「加強防務合作協定」，美國可以在現有的四個空軍基地與一個陸軍基地，做輪調式的演練，而美國已經花了8000多萬整建這些基地，但是這五個基地都不在呂宋島，美國希望還能再新設四座基地，其中兩座在北部最重要的呂宋島。

在眾多基地傳言中，最敏感的就是，美國人要重返「蘇比克灣」；面對南中國海的蘇比克灣，在過去一個世紀美國殖民統治以來，一直是美國的重要太平洋基地，越戰期間，美國曾耗費巨資，修建蘇比克灣海軍基地，以及克拉克空軍基地，全盛時期，單是蘇比克灣就雇用15萬菲律賓人，菲律賓當時的經濟是靠美國國防部撐起來的，但是越戰結束之後，1991年菲律賓宣稱美軍基地侵犯菲律賓主權，美軍撤走後，基地就廢棄了。

如果能夠租借到蘇比克灣，當然美軍可以就近監控南中國海的解放軍動態，甚至就便控制與台灣相隔的巴士海峽，雖然美國人想要，但菲律賓人要不要租借呢？

首先，現在的條件與越戰時已經不一樣了，菲國民意要求，基地必須完全在菲律賓的控制之下，美國部隊只能擔任配合角色，其次，基地使用費可能是天文數字，美國未必付得起，但是最大的問題，還是在政治。

在杜特蒂執政期間，菲律賓親中遠美，美國很難跟他打交道，但菲律賓總統小馬可仕自從去年上台以來，身段要靈活許多，也希望在美中對抗中，左右逢源，所以願意與美國軍事合作。

去年年底據說新增基地協議就要定案，但是當時因小馬可仕1月要出訪中國，不能讓美菲的協議，破壞菲中的友善氣氛；他從北京帶回來十幾個合作協議，並重申與北京在南海的和解，甚至讓中海油到爭議海域去探勘油氣。

但是菲律賓同時也警覺到，中國在南海與台海增加軍事部署，小馬可仕在達沃斯論壇被問到時，他說「對於台海緊張，我們就是在最前線」，他指的是菲律賓最北的島嶼距台灣僅大約320公里，台灣若發生衝突，菲律賓擔心會有大量台灣難民南逃。

小馬可仕並沒有杜特蒂的反美意識形態，雖然他與中國維持好的關係，但為了增加菲律賓的安全，也願意與美國安全合作，更何況，還有促進菲律賓的經濟的效果，但是他也不願被美國鎖定為安全夥伴，甚至成為美國馬前卒，與中國在南海問題上對抗，中國還是菲律賓最大的貿易夥伴，馬尼拉更不願去觸怒北京。

美國在安撫中國的同時，並沒有鬆懈圍堵中國的準備，積極拉攏菲律賓，開設更多軍事基地，甚至重回蘇比克灣，都是在因應中國威脅，北京在以笑臉接待布林肯國務卿時，這是不會忘記的。