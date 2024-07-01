紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 被警擊斃 警方公布錄影

就讀紐約州上州尤蒂卡市多諾萬中學的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查，發生與員警扭打，竟遭警擊斃。(取自X平台)

就讀紐約州上州 尤蒂卡市(Utica)多諾萬中學(Donovan Middle School)的緬甸 裔八年級學生尼亞．姆維(Nyah Mway)，6月28日晚間遭警察攔查，最終遭警擊斃。警方6月29日晚間發布的影片顯示，姆維掏出逼真假槍逃走，被追上後與員警扭打在地，接著便胸部中彈倒地，警方雖立即急救，但回天乏術。

美聯社報導，尤蒂卡市警局稱當晚約10時半攔查的兩名少年均為13歲，他們與一起搶劫案的嫌犯描述相符，而且在案發第二天大約同一時間出現在同一地區。警方隨身錄影的影片顯示，一名警官說需要搜身以確保他們沒有攜帶任何武器，兩人中的一名(警方確認為姆維)立即逃跑，途中似乎掏出手槍指著追趕的員警。另一名少年則配合調查，被關在警車後座，並未逃逸。

員警們立刻大喊「有槍！」但持續追捕，警員帕特森(Bryce Patterson)最後撲倒並毆打了姆維，兩人在地上扭打時，另名警員胡斯奈(Patrick Husnay)開槍，擊中姆維的胸部，帕特森也立即站了起來。在旁觀者的尖叫聲中，一名警官大喊「我們現在正努力救他！」臉書上一段旁觀者發布的影片也顯示一名警察追趕姆維並將他按倒在地，另外兩名警官到達時，這名警官正在毆打姆維。

警方稱他們認為姆維拿了把真槍，但後來確認它是帶有可拆卸彈匣的格拉克17 Gen 5手槍的仿製品。尤蒂卡警局局長威廉斯(Mark Williams)稱，員警們立即急救了這名少年並將其送往醫院，但不幸身亡。警局發言人柯利(Michael Curley)則說，姆維攜帶的仿真槍從各個方面來說都十分逼真，它帶有格拉克標記、簽名、可拆卸彈匣和序號，儘管它只能發射彈丸或BB彈。

開槍的警員胡斯內(Patrick Husnay)已在局裡任職六年，他在聲明中表示是「直接向地面」開了一槍，他不知道姆維是否向警方開槍，但表示他認為武器是一把.22口徑手槍。警方最初還以為姆維可能是開槍自殺，胡斯內、帕特森以及第三名警員西崔尼蒂(Andrew Citriniti)現帶薪 放行政假。當地媒體確認姆維為出生於緬甸的難民，也是克倫族(Karen)人。