我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 被警擊斃 警方公布錄影

編譯廖振堯／綜合報導
就讀紐約州上州尤蒂卡市多諾萬中學的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查，發生與員警扭打，竟遭警擊斃。(取自X平台)
就讀紐約州上州尤蒂卡市多諾萬中學的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查，發生與員警扭打，竟遭警擊斃。(取自X平台)

就讀紐約州上州尤蒂卡市(Utica)多諾萬中學(Donovan Middle School)的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維(Nyah Mway)，6月28日晚間遭警察攔查，最終遭警擊斃。警方6月29日晚間發布的影片顯示，姆維掏出逼真假槍逃走，被追上後與員警扭打在地，接著便胸部中彈倒地，警方雖立即急救，但回天乏術。

美聯社報導，尤蒂卡市警局稱當晚約10時半攔查的兩名少年均為13歲，他們與一起搶劫案的嫌犯描述相符，而且在案發第二天大約同一時間出現在同一地區。警方隨身錄影的影片顯示，一名警官說需要搜身以確保他們沒有攜帶任何武器，兩人中的一名(警方確認為姆維)立即逃跑，途中似乎掏出手槍指著追趕的員警。另一名少年則配合調查，被關在警車後座，並未逃逸。

員警們立刻大喊「有槍！」但持續追捕，警員帕特森(Bryce Patterson)最後撲倒並毆打了姆維，兩人在地上扭打時，另名警員胡斯奈(Patrick Husnay)開槍，擊中姆維的胸部，帕特森也立即站了起來。在旁觀者的尖叫聲中，一名警官大喊「我們現在正努力救他！」臉書上一段旁觀者發布的影片也顯示一名警察追趕姆維並將他按倒在地，另外兩名警官到達時，這名警官正在毆打姆維。

警方稱他們認為姆維拿了把真槍，但後來確認它是帶有可拆卸彈匣的格拉克17 Gen 5手槍的仿製品。尤蒂卡警局局長威廉斯(Mark Williams)稱，員警們立即急救了這名少年並將其送往醫院，但不幸身亡。警局發言人柯利(Michael Curley)則說，姆維攜帶的仿真槍從各個方面來說都十分逼真，它帶有格拉克標記、簽名、可拆卸彈匣和序號，儘管它只能發射彈丸或BB彈。

開槍的警員胡斯內(Patrick Husnay)已在局裡任職六年，他在聲明中表示是「直接向地面」開了一槍，他不知道姆維是否向警方開槍，但表示他認為武器是一把.22口徑手槍。警方最初還以為姆維可能是開槍自殺，胡斯內、帕特森以及第三名警員西崔尼蒂(Andrew Citriniti)現帶薪 放行政假。當地媒體確認姆維為出生於緬甸的難民，也是克倫族(Karen)人。

緬甸 紐約州 上州

上一則

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 疫苗升級鎖定KP.2變種

下一則

民主黨高層「樂觀」看拜登首辯失利 反加深黨內恐慌

延伸閱讀

紐約經文處長李光章卸任 僑界歡送

紐約經文處長李光章卸任 僑界歡送
襲擊以色列大使館男子被擊斃 塞爾維亞總統稱是恐攻

襲擊以色列大使館男子被擊斃 塞爾維亞總統稱是恐攻
台灣新北一招待會館遭開16槍 一旁就是幼兒園

台灣新北一招待會館遭開16槍 一旁就是幼兒園
全美廢棄農地建地圖庫 助改種綠能作物重新利用

全美廢棄農地建地圖庫 助改種綠能作物重新利用

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

2024-06-25 08:36

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝