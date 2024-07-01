紐約上州少年遭警槍殺 克倫族社區要求究責、控警方敷衍

13歲緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查後竟遭警擊斃。社區人士極為憤怒，要求警方說明。圖為紐約州上州尤蒂卡社區民眾6月29日燭光追悼姆維。(美聯社)

紐約州上州 尤蒂卡市(Utica)13歲少年尼亞．姆維(Nyah Mway)6月28日晚間因逃避警察攔查遭到擊斃，引起當地克倫族(Karen)社區的怒火，要求為姆維伸張正義，並在6月30日與市長會面。

當地媒體每日前哨報(Daily Sentinel)報導，克倫族於1990年代末和2000年代初從緬甸 移民到北美，其中許多人在尤蒂卡地區定居，現在該市6萬5000人口中便有4000多名克倫族人。姆維九年前和家人來到美國。

克倫族社區組織人之一的伍烏(Yadana Oo)表示，發生這樣的悲劇後人們當然會感到憤怒、情緒激動，因為失去了一個年輕的生命、一個13歲的孩子。她又說：「這應是個自由的國家、和平的國家，到底發生什麼事？我們是不是從一個受迫害的國家跑到另一個？」

社區人士6月29日晚為姆維舉行守夜活動，死者的兄弟透過口譯員表示，涉案警員「坐牢」他才會滿意。其他人也質疑官方對槍案的說法，「沒有細節對得上」。克倫族人員6月30日下午與市長加利梅(Michael Galime)會面，

警察局長威廉斯稱這起事件對所有相關人員來說都既悲慘又帶來創傷，為符合「透明度承諾」而發布了資訊和員警隨身錄影器的影片。然而姆維的表姐伊莎貝拉．穆(Isabella Moo)表示警方的敘述似乎是「想讓姆維看起來更有罪，並試圖保護警察」。

伍烏說尤蒂卡警方和市政廳迄今為止提供的答案並不滿足她在網路上流傳的影片中看到的情況。她還說威廉斯早上進入市政廳時，在受害者家屬還在場的情況下「漫不經心地」向人群描述影片，她希望局長能道歉。

另名克倫族成員克洛(Kay Klo)表示她看完影片後怒不可遏，去了市政廳後也同意官員們的答案並不能滿足她的疑問，「姆維碰上不安全情況的事實意味著沒有人是安全的。」