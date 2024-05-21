回應賴清德就職演說 美國務院：「歡迎」台海維持現狀

賴清德總統演說完畢後，雷虎小組駕駛AT-3教練機噴彩煙衝場慶祝。（實習記者李家棋/攝影）

美國國務院 20日以「歡迎」回應賴清德 總統的就職演說，至於記者追問賴清德指中華民國 與中華人民共和國互不隸屬的意涵時，美方不願正面回應，僅說這要問台灣當局。

國務院一位發言人表示，「歡迎」賴清德提到維持台海的和平穩定與現狀；國務院也表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀，美國希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。

針對賴總統在就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭國民黨批為兩國論，國務院發言人沒有表達美方立場，要記者去詢問台灣當局。

一名國務院發言人回覆本報詢問做以上表示；他還說，就職典禮是民主程序的一環，若北京伺機施壓或升高局勢，就會被視為挑釁者，美方敦促中方克制。

國務院發言人表示，美國歡迎賴總統在就職及勝選演說所做的承諾，亦即維持台海和平穩定及維持兩岸關係的現狀。

發言人表示，美國的對台政策沒有改變，美國長期致力於維持台海的和平穩定，反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，並希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。

針對北京，國務院表示，若北京以就職典禮為由，選擇升級局勢或施壓台灣，就會被視為挑釁者；美方敦促中方克制，重申不應伺機採取挑釁或脅迫作為。

發言人稱，美國關切中華人民共和國持續試圖脅迫及施壓台灣，北京的作為正在破壞穩定，造成誤判風險，也破壞區域的和平及穩定；美國持續敦促北京停止其對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並與台展開有意義的對話。

國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早透過聲明表達祝賀，稱美國期待與賴清德及台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。

布林肯表示，美國祝賀賴清德就任中華民國第五位民選總統，恭賀台灣人民再一次展現其強大且富有韌性的民主體制力量。

布林肯表示，美國讚揚蔡英文過去8年強化美台關係，期待未來與賴清德和台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。