回應賴清德就職演說 美國務院：「歡迎」台海維持現狀
美國國務院20日以「歡迎」回應賴清德總統的就職演說，至於記者追問賴清德指中華民國與中華人民共和國互不隸屬的意涵時，美方不願正面回應，僅說這要問台灣當局。
國務院一位發言人表示，「歡迎」賴清德提到維持台海的和平穩定與現狀；國務院也表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀，美國希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。
針對賴總統在就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭國民黨批為兩國論，國務院發言人沒有表達美方立場，要記者去詢問台灣當局。
一名國務院發言人回覆本報詢問做以上表示；他還說，就職典禮是民主程序的一環，若北京伺機施壓或升高局勢，就會被視為挑釁者，美方敦促中方克制。
國務院發言人表示，美國歡迎賴總統在就職及勝選演說所做的承諾，亦即維持台海和平穩定及維持兩岸關係的現狀。
發言人表示，美國的對台政策沒有改變，美國長期致力於維持台海的和平穩定，反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，並希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。
針對北京，國務院表示，若北京以就職典禮為由，選擇升級局勢或施壓台灣，就會被視為挑釁者；美方敦促中方克制，重申不應伺機採取挑釁或脅迫作為。
發言人稱，美國關切中華人民共和國持續試圖脅迫及施壓台灣，北京的作為正在破壞穩定，造成誤判風險，也破壞區域的和平及穩定；美國持續敦促北京停止其對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並與台展開有意義的對話。
國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早透過聲明表達祝賀，稱美國期待與賴清德及台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。
布林肯表示，美國祝賀賴清德就任中華民國第五位民選總統，恭賀台灣人民再一次展現其強大且富有韌性的民主體制力量。
布林肯表示，美國讚揚蔡英文過去8年強化美台關係，期待未來與賴清德和台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。
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