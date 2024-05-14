招聘退燒 今年雇用人數料減5.8%…畢業生求職不易

專家預估，今年畢業生的受雇比率較去年減少5.8%，雇主的選擇較多，社會新鮮人找到理想的工作較為不易。圖為亞利桑納州梅莎社區學院的畢業典禮。（美聯社）

個人理財網站Bankrate高級經濟分析師翰瑞克(Mark Hamrick)表示，美國經濟又達到另一個月的就業 增長，儘管失業率小幅增長至3.9%，但已經連續27個月低於4%，就業市場比預期的更強勁，然而，初入職場的年輕人可能會遭受一些挫折。

期望年薪10萬不現實

商業網路組織BNI.com創辦人密斯納(Ivan Misner)說：「大學畢業生通常會期望獲得年薪10萬的管理工作，這是不現實的。」

密斯納指出，今年起薪與去年一致，但畢業生的期望與他們的實際所得可能不一致；根據ZipRecruiter的資訊，最近大學畢業生的平均年收入略高於6萬2000元。

一些雇主正在縮減招聘計畫，根據全國大學和雇主協會(National Association of Colleges and Employers)的報告，整體上，2024年畢業生的預測雇用人數比去年少了5.8%。

回疫前招聘正常狀態

報告發現，預測人數下滑發生在新冠疫情 後出現的招聘熱潮之後，表明今年的下跌情況是回復到「正常」的招聘狀態。

根據Monster的「2024年畢業生狀況」報告，2024年畢業生現在認為，至少與去年相比，雇主在就業市場占上風，因為有更多人競爭更少的職缺。

然而，進入就業市場的年輕人有幾件事不願妥協，尤其是在保持工作與生活平衡方面。

多數盼混合遠距工作

Monster發現，畢業生優先考慮彈性的工時和心理健康 支持，大部分人希望能有混合在家工作和到辦公室的工作時間，多達60%甚至表示，他們不會到要求一周五天都在辦公室工作的公司求職。

Monster職涯專家維琪·薩萊米(Vicki Salemi)說，今年的畢業生在新冠疫情流行時正在讀高中，他們只知道工作型態有多種選項，「對於他們來說，多種選項不是新常態，而是正常情況。」

薩萊米說，擁有遠距工作機會的公司使求職者可以撒下更大的網，找工作能超越地區限制。