偷天換日竊名牌 華裔跨國珠寶大盜 長島落網

萬耀榮行竊足跡遍及南韓和美國，他涉嫌於今年3月在曼哈頓洛克菲勒中心的蒂芙尼專賣店盜竊價值25萬5000元的高級鑽戒。(記者許君達／攝影)

一名涉嫌橫跨韓國、美國東西岸的高級珠寶偷竊慣犯萬耀榮(音譯，Yaorong Wan)，日前在紐約長島 落網。萬男以偷天換日手法竊取多家高級珠寶店價值超過數十萬元的珠寶和名表，他曾遭到國際刑警發布紅色通緝 ，離譜的是，他去年在聖地牙哥入境時曾遭拘留，但因申請政治庇護被釋放，使他可以繼續在美國東西岸犯案。長島納蘇郡警方已在萬男皇后區法拉盛的住所搜出多支名表與贓物。

去年申請庇護獲釋再犯案 遍及4州

經查，萬耀榮涉嫌在不到半年的時間內，在包括佛州邁阿密、加州比佛利山莊(Beverly Hills)以及新澤西和紐約長島在內的多地瘋狂作案，而且犯罪活動遠達南韓，國際刑警組織(Interpol)對他發布了紅色通緝令。

蒂芙尼鑽戒瞬間被調包 手法如魔術

根據檢方的指控，現年49歲的嫌犯萬耀榮(音譯，Yaorong Wan)，今年3月4日前往曼哈頓 洛克菲勒中心的蒂芙尼(Tiffany)專賣店，看中一枚價值25萬5000元的鑽戒，並要求店員將其遞到他的手裡查看。隨後，他將鑽戒還給店員，但此時真品已被秘密調包。受害商家直到多日後的盤點時，才發覺被萬耀榮「看」過的戒指上，鑽石已被調換成了氧化鋯製成的贗品。根據監控錄像，調查人員發現萬耀榮使用一種類似魔術的手法，將真品藏進了自己的手掌，然後在無人注意的情況下將贗品送還。3月12日，萬耀榮在曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yard)一間卡地亞(Cartier)專賣店使用類似伎倆，盜走一枚價值2萬5000元的戒指。

根據報導，萬耀榮在此後的一個月內，又分別在邁阿密、長島曼哈塞特(Manhasset)和新澤西的美國夢購物中心(American Dream Mall)盜走了多塊高級手錶，他在曼哈塞特「倫敦」名品店盜取價值1.7萬元的蕭邦名表(Chopard)。

住所搜到贓物 隔天在納蘇郡抓到人

據報，警方於今年5月3日搜查了萬耀榮在皇后區的住所，搜出三塊尚未出手的贓物手表，以及用來施展調包計的贗品鑽戒。萬耀榮於次日在納蘇郡被捕。

國際通緝 南韓首爾蒂芙尼店也受害

根據國際刑警組織提供的信息，萬耀榮2018年9月30日曾在韓國首爾的蒂芙尼專賣店盜竊了價值33萬2000元的珠寶，該組織對其發布了紅色通緝令，但他此後便音訊全無。而據納蘇郡本地媒體的報導，萬耀榮於去年12月在加州聖地牙哥非法入境美國並在申請庇護後獲釋。今年1月，他便重操舊業，在比佛利山莊一間卡地亞專賣店內盜走一枚價值4萬8000元的鑽戒和一塊價值1萬元的手表。