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國際大盜紐約落網 女友：萬耀榮說珠寶是「回收來的」

記者許君達／紐約報導
紐約長島納蘇郡警方懷疑萬耀榮(音譯)從長島曼哈塞的倫敦珠寶店偷走一塊價值1萬7000元的Chopard牌名錶。 (圖取自 London Jewelers官網)
紐約長島納蘇郡警方懷疑萬耀榮(音譯)從長島曼哈塞的倫敦珠寶店偷走一塊價值1萬7000元的Chopard牌名錶。 (圖取自 London Jewelers官網)

華裔國際珠寶大盜萬耀榮(Yaorong Wan，音譯)在韓、美兩國多地犯案並最終在紐約落網後，他的女友在受訪時透露，萬耀榮平日擅長使用甜蜜攻勢，並經常送她珠寶，令她芳心大動，卻未曾料到對方是個國際大盜，欺騙了她的感情和家庭。

萬耀榮的女友約40歲、說中文，她近日匿名接受了「每日新聞」(Daily News)採訪，講述這名大盜鮮為人知的一面。據介紹，她於今年1月在洛杉磯旅行時偶然結識了使用「萬三」(Wan San)假名的萬耀榮，他們當時互加了微信，萬耀榮此後便開始對她施展浪漫攻勢。

這名女子在受訪時強調，49歲的萬耀榮看起來人很好，對她也非常好，而作為一名女性，她認為這便是最能打動她的一點。「他真的很關心我。我覺得他很有魅力。」

根據女友的描述，萬耀榮在獲取了對方的芳心後，便再進一步，稱他剛到美國，沒有穩定的住處，希望能前往紐約、與女友同住。她說，當萬耀榮博取了她的好感後，她今年3月允許他搬入自己在紐約皇后區的居所。

兩人同居 萬從未付過房租

她表示，萬耀榮從未付過房租，但經常會帶些珠寶回家。如遇追問，他便答稱是「回收來的舊貨」。他還把一塊手表和一枚鑽戒送給她作禮物。不過，這名女子表示，在萬耀榮被捕後，她一氣之下便把這些東西都扔掉了，目前尚不清楚萬耀榮在曼哈頓蒂芙尼(Tiffany)珠寶店盜竊的價值25萬5000元的天價鑽戒是否也被其女友一同扔掉。

對於萬耀榮的身分背景，他的女友受訪時表示，他稱自己是中國人，但警方則認為其為南韓人。萬耀榮2018年9月涉嫌在南韓盜取價值超過33萬元的珠寶而遭國際刑警以「紅色通緝令」通緝；在去年年底進入美國後，他又因盜竊珠寶而遭到加州、佛州、新澤西州和紐約州等多州通緝。

落網時 她帶著他送的戒指

萬耀榮的女友表示，警方3日早上6時前往她的住處逮捕萬耀榮時她在場，當時她還戴著他送給她的戒指。警方搜查時，從她的家中抄走了很多可疑物品，但其中有不少都是她的私人物品，價值多達4萬元。其中包括一塊她自己花錢購買的名表，她有收據為證。

她說，她已把萬耀榮的所有私人物品和他贈送的禮物全部扔掉，因為這個人給她帶來了太多的痛苦和精神創傷。

報導引述檢察官表示，萬耀榮已於4日在紐約曼哈頓刑事法院過堂。他將在長島納蘇郡受審，法官設定保釋金為50萬元現金或100萬元擔保金。他目前被關押在納蘇郡看守所，在新澤西州柏根郡也面臨盜竊珠的指控。

檢察官說，萬耀榮據信在紐約州共作案三次，兩次在曼哈頓，一次在長島曼哈塞。其中一次偷走一枚價值25萬5000元的鑽戒。

新澤西州 曼哈頓 通緝

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