哈瑪斯「停火草案」3階段釋放人質 以撤軍後要有重建期

以色列不理會各國警告，仍下令拉法市居民撤離，不久後即對該市發動攻擊，當地巴勒斯坦平民相當無辜。（路透）

以色列 總理內唐亞胡6日表示，將對加薩 南部拉法市發動地面攻擊，並已呼籲當地10萬名巴勒斯坦人先行撤離至安全地方。美國總統拜登則再次重申反對發動地面戰爭並表示將造成更多無辜百姓受害。

美聯社報導，就在以色列宣布已要求約10萬名巴勒斯坦人開始撤離拉法後，哈瑪斯 透過聲明表示已接受由埃及及卡達的調停，將停止這場與以色列長達7個月的戰爭。對此，以色列軍方發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，以軍將會持續在加薩的行動，以國戰時內閣也無異議通過拉法軍事行動，但仍會持續停火努力。以軍並表示，已針對東部拉法的哈瑪斯成員採取「精準攻擊」策略。

6日拜登政府持續向以色列表達擔憂，警告說對拉法人口稠密區域發動大規模軍事行動可能會帶來災難性後果。據知情人士表示，白宮官員私下也對最近在拉法的攻擊表示擔憂，雖然攻擊並未如內唐亞胡先前威脅的規模之大。

白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)表示，已向拜登總統報告哈瑪斯的回應。他說，「我們靜觀其變，希望能讓這些人質非常快被釋放。」至於人在卡達進行人質談判的中央情報局局長伯恩斯(William Burns)則與盟友討論哈瑪斯發表的聲明內容。近日埃及與哈瑪斯官員已表態，停火將分階段實施，過程中哈瑪斯將釋放人質，換取以軍從加薩撤退。

以色列進攻加薩拉法市，拜登總統（左）向以色列總理內唐亞胡（右）表示擔憂。圖為二人去年10月在以色列會面。（路透）

官員指出，拜登向內唐亞胡表示，他仍相信與哈瑪斯達成停火最能保障被扣持在加薩的以色列人質的性命安全，以色列表示哈瑪斯扣留約100名人質。柯比表示，「總統今天早上的立場一致，也就是我們不支持在拉法發動地面行動。」白宮也表示，內唐亞胡向拜登承諾，他將確保加薩與以色列之間的克瑞沙洛關卡(Kerem Shalom)繼續開放，以便人道援助物資的運送。

根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的文件指出，哈瑪斯同意埃及與卡達提出的停火協議內容，包括釋放以色列33名人質，並分三階段以色列自加薩撤軍，並有3至5年的重建期。但以色列尚未回應。

這份協議內容指優先釋放以色列的兒童、婦女、老人，以及生病者。協議草案分三個階段，每個階段為42天。第一階段為交換優先的老弱婦孺人質，第二階段釋放平民和以色列被俘軍人，第三階段為重建時期。但草案中並未詳細的闡述。

以色列不理會各國警告，仍下令拉法市居民撤離，不久後即對該市發動攻擊，當地巴勒斯坦平民相當無辜。（路透）

內唐亞胡5日在國家年度的大屠殺紀念日上，發表激昂演說時拒絕國際社會對停止加薩戰爭的壓力，他宣稱說，「如果以色列被迫孤軍奮戰，以色列將照辦。我要對全球領袖說：『無論多大壓力，任何國際論壇的決定都無法阻止以色列捍衛自己。』」