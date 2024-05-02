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挺巴學運／中東、歐洲、埃及…學生示威擴散全球

編譯俞仲慈／綜合報導

為聲援席捲美國校園反對以哈(Israel-Hamas)戰爭的抗議活動，中東與全球各國學生也紛紛拋下課本，加入支持巴勒斯坦的行列。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，從科威特(Kuwait )到黎巴嫩(Lebanon)、從埃及(Egypt)到約旦河西岸，大批學生在校園示威抗議，呼籲結束加薩戰爭。

位於黎巴嫩的貝魯特美國大學(American University of Beirut，AUB)30日舉行抗議活動，約有150人參加，攤開巨型巴勒斯坦國旗，高喊反對加薩戰爭與反以色列口號。

AUB抗議學生代表泰亞爾(Ali Tayyar)指出，受到美國學生的啟發決定挺身而出，他說：「巴勒斯坦其實不關他們的事，但他們做得比我們多，我們感到羞愧，我們應該要做得更多，至少要向美國朋友們表達對學生的支持。」

不過AUB學生卡圖拉(Tayla Katoura)有不同想法，她說：「事實相反，是我們激發他們，美國學生受到我們的啟發。」並針對美國校方動用警察權限壓制抗議活動，深表震驚：「我們譴責這些大學暴力逮捕行動，因為抗議者只是在和平示威」。

另外位於埃及的開羅美國大學(American University of Cairo)以及約旦河西岸雷馬拉(Ramallah)附近的比爾宰特大學(Birzeit University)也有學生抗議，比爾澤特學生會代表納赫勒(Jamal Nakhleh)表示抗議活動是為了感謝美國學生：「我們有責任感謝他們、感謝他們的支持，也為他們感到驕傲。」

另外科威特大學(Kuwait University)舉行的抗議活動，有標語寫道：「科威特大學學生向哥倫比亞大學學生致意，我們與你們站在一起。」該校教師艾拉瓦迪(Noor Alawadhi)坦承自己畢業於哥大並強調「我接受美國高等教育，堅信人人平等與言論自由。」

還有法國知名學府索邦大學(Sorbonne University)、義大利、英國、加拿大和澳洲等國校園也接連出現類似抗議活動，讓政府和校方皆備感壓力。

倫敦政經學院(London School of Economics and Political Science)國際關係教授葛格斯(Fawaz Gerges)表示校園抗議活動在全球蔓延，反映年輕世代對世界局勢的態度：「厭倦加薩戰火持續 ，且不滿西方統治精英未出手制止。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

加薩 巴勒斯坦 義大利

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