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挺巴學運／示威者要求校方 切割與以色列財務關係

編譯徐薏茹／綜合28日電
哥倫比亞大學的反以反猶挺巴的示威學生代表，與校方談判26日舉行記者會。(美聯社)
哥倫比亞大學的反以反猶挺巴的示威學生代表，與校方談判26日舉行記者會。(美聯社)

反以反猶挺巴的學生抗議活動蔓延全國多所大學校園，示威者要求校方切斷與以色列的財務關係，下個月的畢業典禮恐將受到影響。

許多大學校園基本平靜，但27日約有275人在校園被逮捕，包括印第安納大學、亞利桑納州立大學、聖路易斯華盛頓大學；自4月18日紐約警察移除哥倫比亞大學的親巴勒斯坦抗議營地、逮捕100名示威者以來，在抗議行動中被逮捕的人數已達到近900人。

加州

28日在洛杉磯加州大學的抗議活動中，反對和支持以色列的示威者互相喊叫、推擠，地方媒體播出警方設置路障的畫面，雙方數百人加入人數愈來愈多的人群，親巴勒斯坦的學生一直守在帳篷附近，組織「支持猶太學生」(Stand in Support of Jewish Students)集會的示威者表示，他們的目標是「站出來對抗仇恨和反猶太主義」。

另一端，南加州大學在X平台表示，其大學公園(University Park)校區再度向學生、員工、教職人員和登記賓客開放；南加大的財產被「持續非法紮營」的團體成員破壞，干擾學校運作且騷擾群眾，27日該校宣布對非居民實施限制。

學生拒絕南加大校長福爾特(Carol Folt)的會面邀請，通訊高級副總柯蘭(Joel Curran)說，校方希望「在被迫進一步採取行動之前，28日能有更合理的回應」。

密蘇里州

華盛頓大學27日封鎖一些校園建築並逮捕示威者，該校的聲明指出，100多人因涉嫌侵入行為被逮捕，包括23名學生和四名學校職員。

聖路易斯市政委員會主席梅根·格林(Megan Green)在社群媒體上發文稱，她當時在場，示威活動保持平靜，「直到警方像伏擊般進入」。

麻州

在波士頓，身穿防暴裝備的警察27日前往清理東北大學的營地。

麻州州警表示，約102名示威者被逮捕，他們將被指控侵入和妨害治安行為。

加州大學 南加大 麻州

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