佛洛伊德案翻版？俄州白警「壓死」53歲非裔男

53歲的泰森，18日因一起車禍事件遭俄州坎通警察壓制後不幸死亡。(截圖自俄州坎通警局影片)

俄亥俄州 53歲的非裔 男子泰森(Frank Tyson)，上周因涉及一起車禍，在該州坎通市(Canton)一家酒吧遭警察制伏戴上手銬，且臉朝下伏在餐館地板上，期間泰森曾多次稱「我無法呼吸」，然而等警察移開壓住其背部的膝蓋後，泰森已失去意識，經送醫後不治；目前涉事警察被處行政休假。

泰森掙扎中所說的自己無法呼吸的情況，與2020年明尼蘇達州男子佛洛伊德(George Floyd)死於明尼拿波利斯警方之手的事件如出一轍。

根據俄州當地法醫辦公室稱，泰森是一名非裔，而涉案的兩名警察均為白人，隸屬於坎通警局交通部門，兩人分別為修內克(Beau Schoenegge)以及伯奇(Camden Burch)。

俄州坎通(Canton)警局日前公布了這段事發過程的影片，根據警官修內克隨身監視攝影機拍下的影片顯示，4月18日晚間8時左右，該局警察接獲一起車輛撞斷電線桿的車禍報案後，抵達現場發現肇事車輛內並無駕駛。

一名路過的駕駛指引警察前往酒吧，警方抵達酒吧後，有一名女性開門告訴警察「請把他(泰森)馬上帶走，馬上」。

非裔男反覆喊「無法呼吸」 警察不理、與旁觀者開玩笑

警方隨後抓住泰森，泰森因反抗而被戴上手銬，警察隨後把泰森制伏在地上，期間泰森反覆喊「他們要殺我」、「打電話給警長」。

警察這時對他做出限制行動的動作，包括用膝蓋頂住泰森的背部，泰森因此告訴警察自己無法呼吸。

警察此時告訴泰森他沒事，並讓他冷靜下來，不要再反抗了。這時泰森臉朝下，雙腿交叉躺在舖著地毯的地板上，警察原本還與旁觀者開著玩笑，翻看泰森的錢包，然後意識到泰森出現醫療危機。

在泰森說「我無法呼吸」的五分鐘後，一名警察問另一名警察「泰森是否已經冷靜下來」，另一人回答「他可能昏過去了。」接著一名警察喝令泰森站起來，並試圖將他翻過身時，泰森一動不動，兩人開始搖晃泰森並檢查其脈搏。

幾分鐘後，因為泰森仍無反應，警察呼叫醫護員到場，同時也開始對泰森進行心肺復甦術。

坎通警方26日發布了泰森的死亡報告，稱在確保泰森行動受限不久，警方發現泰森已無反應，並對其進行了心肺復甦術，在醫護人員趕到之前，還向泰森注射了納洛酮(Narcan)，泰森送醫不到一小時後，由醫院宣布死亡。

泰森之前因綁架及盜竊案服刑24年，今年4月6日才從州監獄 獲釋。

根據美聯社最近的一項調查發現，在其他警察拘留期間死亡的案件中，往往被拘留者提到自己無法呼吸的話，都被忽視。

泰森的姪女茉莉(Jasmine Tyson)接受俄州克利夫蘭WEWS-TV訪問時表示，警方的說法根本是「無稽之談」，她說，警方過了很久才檢查泰森。

俄州檢察長刑事調查局25日發表聲明稱，該局的調查不會確定警察使用武力是否合理，而是要由檢察長或大陪審團來決定。

坎通市長謝勒二世(William V. Sherer II)向泰森家人表達了慰問，他說「在我們度過此一充滿挑戰的時刻，我的目標是盡可能對社區保持透明」。