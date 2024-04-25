航班取消、嚴重誤點 航空公司退費不得刁難

旅客過去要求航空公司退費，經常遇到百般刁難，受苦又受罪。（美聯社）

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)23日發表聲明指出，航班取消或嚴重誤點時，航空公司必須盡快為消費者辦理現金退費(cash refunds)，不得刁難。

運輸部新規：現金退費

布塔朱吉說：「當航空公司必須退費時，乘客理應把錢拿回來，不必傷腦筋或討價還價。」

現行規定架構下，班機耽擱多久乘客才能要求退費，決定權掌握於航空公司手中。拜登 政府則把班機出現嚴重耽擱如何界定的模糊空間取消，直接要求國內航班誤點三小時、國際航班誤點六小時，航空公司就要退費給乘客；航空公司可以為乘客安排搭乘其他航班或給予哩程點數，但消費者有權拒絕。

根據，發生航班取消或航班重大異動(significant change)時，如果乘客不願接受以哩程點數(travel credits)做為補償，航空公司就應該給予現金退費。

重大異動定義包括國內航班起飛、降落時間與預定行程出現三小時以上誤差，國際航班起降時間與行程有六小時以上誤差，以及機場異動或增加轉機地點。

行李重大延誤 也要退費

旅客過去要求航空公司退費，經常遇到百般刁難，受苦又受罪。（美聯社）

運輸部規定同時指出，國內航班行李若延誤12小時，國際航班行李延誤15小時到30小時，航空公司就要為乘客辦理退費。

自動退費 不必層層關卡

運輸部宣布，退費須採自動機制，航空公司必須自動退費，而不是乘客還要費唇舌爭取退費，或者必須通過層層關卡才能拿到退費。

取消各種「垃圾收費」

運輸部23日也宣布，對於取消各種巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)，航空公司必須更加清楚在事前做出公告，包括加收行李費等讓消費者感到意外的項目。根據運輸部估計，新規上路後，每年可望為乘客省下5億元開銷。

運輸部表示，航空公司必須明確讓乘客了解座位是有保障的，不必額外付費確保登機之後有座位可坐。

航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America)指出，規模最大的11家美國航空公司去年累計為消費者提供109億現金退費，比2019年時的75億現金退費增加，但較2022年的112億現金退費減少。

「美國航空協會」表示，美國航空業者在票價等相關營收出現歷史新低之際，仍為消費者提供更多選項與更好的服務。