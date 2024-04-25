我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

航班取消、嚴重誤點 航空公司退費不得刁難

記者顏伶如／綜合報導
旅客過去要求航空公司退費，經常遇到百般刁難，受苦又受罪。（美聯社）
旅客過去要求航空公司退費，經常遇到百般刁難，受苦又受罪。（美聯社）

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)23日發表聲明指出，航班取消或嚴重誤點時，航空公司必須盡快為消費者辦理現金退費(cash refunds)，不得刁難。

運輸部新規：現金退費

布塔朱吉說：「當航空公司必須退費時，乘客理應把錢拿回來，不必傷腦筋或討價還價。」

現行規定架構下，班機耽擱多久乘客才能要求退費，決定權掌握於航空公司手中。拜登政府則把班機出現嚴重耽擱如何界定的模糊空間取消，直接要求國內航班誤點三小時、國際航班誤點六小時，航空公司就要退費給乘客；航空公司可以為乘客安排搭乘其他航班或給予哩程點數，但消費者有權拒絕。

根據，發生航班取消或航班重大異動(significant change)時，如果乘客不願接受以哩程點數(travel credits)做為補償，航空公司就應該給予現金退費。

重大異動定義包括國內航班起飛、降落時間與預定行程出現三小時以上誤差，國際航班起降時間與行程有六小時以上誤差，以及機場異動或增加轉機地點。

行李重大延誤 也要退費

旅客過去要求航空公司退費，經常遇到百般刁難，受苦又受罪。（美聯社）
旅客過去要求航空公司退費，經常遇到百般刁難，受苦又受罪。（美聯社）

運輸部規定同時指出，國內航班行李若延誤12小時，國際航班行李延誤15小時到30小時，航空公司就要為乘客辦理退費。

自動退費 不必層層關卡

運輸部宣布，退費須採自動機制，航空公司必須自動退費，而不是乘客還要費唇舌爭取退費，或者必須通過層層關卡才能拿到退費。

取消各種「垃圾收費」

運輸部23日也宣布，對於取消各種巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)，航空公司必須更加清楚在事前做出公告，包括加收行李費等讓消費者感到意外的項目。根據運輸部估計，新規上路後，每年可望為乘客省下5億元開銷。

運輸部表示，航空公司必須明確讓乘客了解座位是有保障的，不必額外付費確保登機之後有座位可坐。

航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America)指出，規模最大的11家美國航空公司去年累計為消費者提供109億現金退費，比2019年時的75億現金退費增加，但較2022年的112億現金退費減少。

「美國航空協會」表示，美國航空業者在票價等相關營收出現歷史新低之際，仍為消費者提供更多選項與更好的服務。

拜登

上一則

拜登簽援外法案 武器立即送烏克蘭：俄若勝利，將攻擊北約盟友

下一則

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

延伸閱讀

搭飛機有服裝規定嗎？ 穿著太清涼被請下飛機 於法有據嗎？

搭飛機有服裝規定嗎？ 穿著太清涼被請下飛機 於法有據嗎？
新規稱航班取消或誤點時 航空公司辦理退費不得刁難

新規稱航班取消或誤點時 航空公司辦理退費不得刁難
南加高鐵沿I-15穿行 耗資120億元期4年完工

南加高鐵沿I-15穿行 耗資120億元期4年完工
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
美國眾院20日以360票對58票通過要求TikTok剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運，此舉將大幅加快TikTok擺脫中國所有權控制。（路透）

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

2024-04-20 22:08
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立