MSCI、貝萊德 被揭投資63家黑名單中企

指數編纂公司MSCI和資產管理公司貝萊德等金融機構遭揭露，對被美國政府點名的中國企業，投資超過65億美元。（路透）

聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」18日公布報告指出，總部位於美國紐約的指數編製公司摩根史坦利 (又名明晟，MSCI，原名Morgan Stanley Capital International) 和資產管理公司貝萊德(BlackRock)等美國金融機構，去年對63家被美國政府點名的中國企業，投資 超過65億美元。

特別委員會表示，這些被美國政府點名的中國企業，有的協助解放軍開發戰機和核武，有的發展用於對維吾爾族種族滅絕的科技；報告抨擊美國金融機構持續促進中方發展軍力、監視國家和對維吾爾族的種族滅絕。

特別委員會發現，華爾街 巨頭MSCI等金融機構動用數十億美元的美國退休儲蓄和其他投資，去年就投資中企超過65億美元，其中，摩根史坦利投資37億美元，貝萊德投資至少19億美元，其他類似機構也對中企注資數十億美元。

特別委員會在報告中指出，透過指數基金，美國金融機構去年向63家被美國列入黑名單的中國公司投資了65億，其中包括中國航空工業集團公司、一家航太公司、基因工程公司華大基因集團，以及網路安全公司奇虎360（Qihoo 360）。

特別委員會指出，這些美國金融機構並未在對中國的投資產品描述中，充分提到中共威權主義和侵犯人權的作為。

特別委員會表示，令人意外的是，這些投資並不違法；報告建議國會通過立法，限制美國投資與解放軍、關鍵科技領域、強迫勞動和種族滅絕相關的實體，要求美國上市公司揭露與中方的重要風險，確保美國金融體系對中方市場的不確定性存在韌性。

MSCI 表示，該公司將會審視特別委員會提出的這份報告及其建議，但MSCI也表示，他們遵守所有適用的法律、規則和法規。MSCI也稱，如果美國有關投資中國公司的法律有所改變，他們也會在指數中做出必要的調整。

貝萊德也表示他們遵守美國所有的法律，但該公司也呼籲，國會應該和政府共同努力，為美國投資者制定明確的規則。

華爾街日報報導，由於美國進入總統選舉的熱季，使這個問題格外受到重視。尤其，川普揚言當選後將大幅限縮美國資金進入中國市場。

華爾街日報曾在今年初報導，世界第二大經濟體中國的股市持續下跌和出現交易波動，MSCI(明晟)剔除其「明晟中國指數」(MSCI China Index)裡的66家公司，涉及的行業包括房地產、製藥及航空等。

貝萊德執行長芬克(Larry Fink)上月底曾表示對美國「滾雪球般的債務」憂心忡忡。他呼應了美國國會預算處(CBO)對美國債務將在五年內創新高的預測。