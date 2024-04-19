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經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

MSCI、貝萊德 被揭投資63家黑名單中企

記者張文馨／華盛頓報導
指數編纂公司MSCI和資產管理公司貝萊德等金融機構遭揭露，對被美國政府點名的中國企業，投資超過65億美元。（路透）
指數編纂公司MSCI和資產管理公司貝萊德等金融機構遭揭露，對被美國政府點名的中國企業，投資超過65億美元。（路透）

聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」18日公布報告指出，總部位於美國紐約的指數編製公司摩根史坦利(又名明晟，MSCI，原名Morgan Stanley Capital International) 和資產管理公司貝萊德(BlackRock)等美國金融機構，去年對63家被美國政府點名的中國企業，投資超過65億美元。

特別委員會表示，這些被美國政府點名的中國企業，有的協助解放軍開發戰機和核武，有的發展用於對維吾爾族種族滅絕的科技；報告抨擊美國金融機構持續促進中方發展軍力、監視國家和對維吾爾族的種族滅絕。

特別委員會發現，華爾街巨頭MSCI等金融機構動用數十億美元的美國退休儲蓄和其他投資，去年就投資中企超過65億美元，其中，摩根史坦利投資37億美元，貝萊德投資至少19億美元，其他類似機構也對中企注資數十億美元。

特別委員會在報告中指出，透過指數基金，美國金融機構去年向63家被美國列入黑名單的中國公司投資了65億，其中包括中國航空工業集團公司、一家航太公司、基因工程公司華大基因集團，以及網路安全公司奇虎360（Qihoo 360）。

特別委員會指出，這些美國金融機構並未在對中國的投資產品描述中，充分提到中共威權主義和侵犯人權的作為。

特別委員會表示，令人意外的是，這些投資並不違法；報告建議國會通過立法，限制美國投資與解放軍、關鍵科技領域、強迫勞動和種族滅絕相關的實體，要求美國上市公司揭露與中方的重要風險，確保美國金融體系對中方市場的不確定性存在韌性。

MSCI 表示，該公司將會審視特別委員會提出的這份報告及其建議，但MSCI也表示，他們遵守所有適用的法律、規則和法規。MSCI也稱，如果美國有關投資中國公司的法律有所改變，他們也會在指數中做出必要的調整。

貝萊德也表示他們遵守美國所有的法律，但該公司也呼籲，國會應該和政府共同努力，為美國投資者制定明確的規則。

華爾街日報報導，由於美國進入總統選舉的熱季，使這個問題格外受到重視。尤其，川普揚言當選後將大幅限縮美國資金進入中國市場。

華爾街日報曾在今年初報導，世界第二大經濟體中國的股市持續下跌和出現交易波動，MSCI(明晟)剔除其「明晟中國指數」(MSCI China Index)裡的66家公司，涉及的行業包括房地產、製藥及航空等。

貝萊德執行長芬克(Larry Fink)上月底曾表示對美國「滾雪球般的債務」憂心忡忡。他呼應了美國國會預算處(CBO)對美國債務將在五年內創新高的預測。

芬克在致貝萊德投資人的年度信函裡呼籲美國的領導人關注債務問題，他說：「有個不妙的狀況是，美國經濟開始看起來像1990年代末和2000年初的日本，當時債務規模超過國內生產毛額(GDP)，導致撙節開支和經濟停滯期。芬克表示，債務危機可以避免，但不能只靠加稅和減支來解決，他呼籲採取「有利於經濟成長的政策」，如基礎建設的投資，尤其是在能源領域。

指數編纂公司MSCI和資產管理公司貝萊德等金融機構遭揭露，對被美國政府點名的中國...
指數編纂公司MSCI和資產管理公司貝萊德等金融機構遭揭露，對被美國政府點名的中國企業，投資超過65億美元。（路透）

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