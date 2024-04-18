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校長國會作證之際…哥大學生聲援加薩 以反越戰模式校園紮營

記者顏伶如／綜合報導
哥大校長莎菲克在國會作證的發言，校內反應不一，甚至有支援巴勒斯坦的學生以反越戰的方式在校園內紮營示威。（美聯社）
哥大校長莎菲克在國會作證的發言，校內反應不一，甚至有支援巴勒斯坦的學生以反越戰的方式在校園內紮營示威。（美聯社）

哥倫比亞大學(Columbia University)校長莎菲克(Minouche Shafik)赴國會作證的同時，哥大學生17日以數十年前反越戰抗爭模式在校園紮營，對加薩地區(Gaza)巴勒斯坦人民表達支持。

17日上午展開的校園抗議活動是由「哥倫比亞大學廢除種族隔離聯盟」(Columbia University Apartheid Divest)、「巴勒斯坦學生正義團體」(Students for Justice in Palestine)、「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)發起，剛好在莎菲克於眾議院教育與勞動力委員會(Committee on Education and the Workforce)作證的幾小時之前。

哥大學生近來陸續發起一系列抗議活動，要求學校行政單位與透過以色列在巴勒斯坦「占領、屠殺以及實施種族隔離」而牟取暴利的企業與機構畫清界線。

獨立新聞媒體「中東之眼」(Middle East Eye，MEE)報導，抗議學生馬耶姆(Maryam)表示，總共搭起大約50頂帳篷，學生們希望用自己的方式打造心目中的校園願景，「受到各種壓迫、侵犯學術自由的緣故，我們已經不認得這個學校了」。姓氏保密的馬耶姆受訪時指出，學校必須與跟屠殺有關的所有資金切割，抗議學生才會撤離。

參加抗議的某些學生為了避開維安檢查，提前在17日凌晨2時就抵達位於哈林區(Harlem)的校園，開始動手紮營。

報導指出，哥大校園17日大幅提高維安，進入校園必須出示學生證。學校主管宣布，5月19日之前暫時停止接受媒體訪問。

哥大發言人對「中東之眼」表示，在南草坪出現的帳篷區引起安全考量，也違反學校規定。發言人說，已經告知學生基於個人安全及、學校運作等因素應該撤離。

由於帳篷可能遭到校方強行拆除，抗議者還可能面臨逮捕，數百名學生17日輪流在抗議區周邊遊行，守護帳篷區內的抗爭學生，並以實際行動表達團結精神。

哥大 巴勒斯坦 哥倫比亞大學

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