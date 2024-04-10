密州校園槍擊 未成年槍手父母被判10-15年 美首例

發生在2021年的密州牛津高中四死七傷的槍擊案，除了槍手伊森·克魯布利（左）在押之外，他的雙親詹姆斯·克魯布利（右）、珍妮佛·克魯布利(中)9日被法官判處10至15年刑期，創下父母要為子女槍擊行為負責的第一個案例。（路透）

密西根州奧克蘭 郡巡迴法院法官馬修斯(Cheryl Matthews)9日對密西根州牛津高中(Oxford High School)2021年校園槍擊 案槍手伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)的雙親詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)、珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)，判處分別監禁10到15年，這對夫婦也是美國第一宗因子女犯下大規模槍擊案，而被追究刑事責任的父母。

美國青少年槍擊案犯罪率居高不下，這個判決亦成為父母必須對子女行為負連帶刑責的指標性案例。

牛津高中槍擊案四名罹難者之一鮑德溫的繼母克莉絲汀娜，在聆聽法官判處槍手父母必須連坐處分後，激動落淚。（路透）

法官馬修斯表示，她無法理解受害者家屬會有多悲痛，她對此表示「最誠摯的哀悼」，法官說，州量刑指南不足以表明槍擊事件的危害。馬修斯說，「養育孩子是一項複雜的工作，我們不指望父母通靈，這些定罪與教養不當無關，」 她說，問題出在父母屢屢未能採取行動解決兒子的麻煩，馬修斯還提到，珍妮佛在槍擊案當天於學校的行為「冷漠」。

伊森·克魯布利的父親詹姆斯，在感恩節周末買了一把9毫米口徑的手槍，當作兒子的聖誕禮物，這把槍也為四天後在校園發生的恐怖大屠殺埋下伏筆。

珍妮佛·克魯布利（右）在聆聽法官判決前，望向丈夫詹姆斯·克魯布利（左），法官批評他們是自私、疏忽的父母，要為兒子犯下的暴行負連帶責任。（路透）

該起槍擊案造成四死七傷，今年稍早珍妮佛、詹姆斯兩人由陪審團分別判定犯下四項過失殺人罪。

克魯布利夫婦計畫提出上訴，他們從事發至今已經被關押監獄將近兩年半，這對父母堅稱，他們沒有看到任何跡象表明兒子會傷害任何人，或患有精神疾病，他們不知道兒子計畫在學校開槍，他們宣稱，槍枝並不是禮物，也未讓兒子隨意使用，該把涉案槍枝藏在臥室衣櫃的箱子裡，且沒有裝上子彈，只有詹姆斯帶著兒子去靶場時才會使用。

檢方將克魯布利夫婦描述成自私、疏忽的父母，指他們無視兒子的精神健康問題，買槍給他、而非幫助他。