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男同性戀捐贈精子限制 FDA年底放寬

編譯莊瑞萌／綜合9日電
阿拉巴馬州一名護士在提取冷凍的受精胚胎。(路透)
阿拉巴馬州一名護士在提取冷凍的受精胚胎。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)有意放寬男同性戀捐贈精子的規定，將改以篩檢問題取代普遍禁令，預計2024年底可望正式執行。

華爾街日報報導，FDA目前計畫擴大放寬男同志與雙性戀男性匿名捐贈精子的規定，長期以來的規定禁止前5年內曾與其他男性發生性行為的男性捐贈精子，希望減少包括造成愛滋病的HIV病毒在內的病原體傳染風險。

知情人士透露，FDA提案取消普遍禁令，改為更具針對性的篩選問題來評估HIV風險，變更後的規定也同樣適用心瓣與韌帶等細胞與組織的捐贈。草案預計今年夏天拍板定案，一旦白宮核准，這項新的規定年底前將實施。

根據聯邦衛生與福利部(U.S. Department of Health and Human Services)統計，每年透過試管嬰兒(IVF)與其他輔助生育技術出生的新生兒占2%或約8萬6000名。禁止男同性戀捐精最早追溯於1980年代HIV大流行時期，衛生當局對於當時的HIV檢測準確度抱有疑慮，因此，希望透過禁令來減少病毒透過精子傳播的風險。

近年來，包括美國醫學會(American Medical Association)與同志權益等團體則呼籲FDA放寬禁令並表示HIV檢測準確度已提高，加上藉由其他預防措施已可達到安全捐精的目的，預防作法則包括讓捐贈者進行至少兩次檢測而且每次間隔六個月，而且兩次測試都必須為陰性。

這次捐精規定變更，將類似去年開放男同志與雙性戀男性捐血的規定，兩者都將透過一系列篩選問題取代一般性禁令，以評估當事人的風險。曾致函FDA呼籲放寬捐精規定的加州精子銀行(Sperm Bank of California)執行董事盧比(Alice Ruby)表示，「(外界)應該根據個人的風險而不是其身份去評估。」

擴大捐贈者範圍也可望解決精子短缺的問題，因為許多打算利用精子銀行成家的對象為同性戀、雙性戀或酷兒，有些人也同樣希望找LGBTQ捐贈者。不過，精子銀行表示，因為捐精申請人表示在過去5年曾有男性性伴侶而拒絕受理捐精。

除此之外，精子銀行一直面臨捐贈者不足的問題，尤其是有色人種的捐贈者，加上受到新冠疫情影響，讓年輕專業人士與大學生等潛在捐精者離開大都市，更讓問題雪上加霜。

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