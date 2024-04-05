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紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

記者顏潔恩／紐約報導
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

殺豬盤詐騙已是現時代愈來愈普遍的犯罪，華人受害者尤多。紐約布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)4日宣布，近日破獲了一起恐涉及千萬元的殺豬盤騙局，當中華人是受害目標之一；調查人員循著受害者們提供的線索，查封了某投資網站、其衍生出的近21個相關網址和所管理的三個虛擬伺服器的使用，並呼籲公眾提高警惕，為免受財務損失，不要聽信陌生人的話。

蔣莎樂辦公室指，殺豬盤是騙子在線上與民眾對話，博取信任後說服他們在投資網頁、應用程序上投資加密貨幣的欺詐手段；通常，受害者被騙子保證的巨額投資回報所吸引，可當他們試圖從投資帳戶中提取資金時，卻因各種理由被拒絕，最終連投入的錢都拿不回來。

華人經常是殺豬盤鎖定的對象，對於不明訊息最好不要理會。（路透）
華人經常是殺豬盤鎖定的對象，對於不明訊息最好不要理會。（路透）

全美每年被詐騙數十億元

「殺豬盤是一個日益漸長的詐騙手段，每年盜取布碌崙居民、全美民眾約數十億元」，蔣莎樂表示，其辦公室的策略是追蹤並關閉不法分子的網路基礎設施，同時教育公眾不要上當。

蔣莎樂指出，自收到大量布碌崙居民的報案後，於2023年秋季起成立了「虛擬貨幣部門」(Virtual Currency Unit)，專門調查殺豬盤犯罪；他以一名51歲女子的案件為例，她被騙子拉進討論加密貨幣的聊天群組，接著被遊說從一個叫coinformant.com的網頁上下載程序，分八次往投資帳號存錢，共投入2萬2680元。

加群組投入2萬多被盜走

僅在短時間內，她便看見帳戶的金額激增至38萬7495元，可當要提現時，卻被告知需匯入更多的錢繳稅；該名女子在聊天群組中投訴有關情況，隨即便被拉黑刪除，存入帳戶的錢也被盜走。

檢方調查披露，受害者的投資金額以洗錢的方式，在多個加密地址間移動，最後存進一家國外的交易所帳戶，由美國管轄範圍地區之外的人兌現，而騙子很有可能是在中國設立的帳戶；通過審核該網頁的「域名註冊紀錄」(Domain Registry Records)，調查人員成功揭發了更多騙局，包括來自加州、賓州和伊利諾伊州的受害者，發現至少80個與原網站相關的網址，損失的金額高達106萬3846元。

詐騙集團主謀來自東南亞

調查也發現，詐騙集團主謀源自東南亞，因涉及跨國犯罪，調查力度受限；不過目前其辦公室已查封了coinformant.com網頁、其近21個相關網址、和三個虛擬伺服器。

據統計，地檢辦公室目前收到布碌崙區的相關報案，光是布碌崙即損失金額高達400萬元，其中以華裔和俄裔受害者為主；檢方呼籲公眾提高警惕，騙子會藉「發錯短信」，試圖與當事人聊天建立起友誼，或聲稱投資加密貨幣賺了大筆錢，引入上鉤。

有時當事人會莫名被加入Whatsapp或Telegram的群組，這些不請自來的投資建議，民眾應一律忽視；而且，對於素未謀面，卻急切地要分享有利可圖的投資項目的人，動機往往就不單純，若民眾需驗證加密貨幣交易所的真實性，可向紐約州金融服務局(NYS Department of Financial Services)求證。

投資 虛擬貨幣 布碌崙

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