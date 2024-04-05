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華裔警院院長證書上簽中文名 惹火維州地方警長

編譯陳韻涵、特派員黃惠玲／綜合報導
維州費郡刑事司法學院院長李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)
維州費郡刑事司法學院院長李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)

維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax)刑事司法培訓學院(Criminal Justice Training Academy)61名畢業生上月初收到學院院長、華裔警察少校威爾森‧李(Maj. Wilson Lee)一如往常簽中文姓名「李懷信」的畢業證書，但該郡赫登鎮(Herndon)警長梅姬‧狄柏德(Maggie DeBoard)對此不滿，並寫信抱怨，該郡不但不理會她的投訴，且決定終止她與警方的合作關係。

華盛頓郵報3日報導，上月7日收到證書的畢業生包括三名赫登鎮(Herndon)新任警員，這三人是李懷信接任該學院院長一年多以來的首批畢業生。

2022年人口普查數據，赫登2萬4000名居民中，16%是亞裔，若依全郡規模來看則占21%。

維州費郡刑事司法學院院長李懷信。(費郡警局官網截圖)
維州費郡刑事司法學院院長李懷信。(費郡警局官網截圖)

狄柏德在畢業典禮前就看到這個中文簽名，但她不同意這種做法。狄柏德透過電郵告知李懷信，「這對我的機關而言無法接受，我不希望赫登同仁收到這個(有中文簽名的證書)。」

狄柏德信中稱「我剛剛發現你在學院畢業證書上簽署的是其他文字，而不是英文。」她還告知李懷信「無法接受這個簽名」，並要求李用英文為她的警官重新簽署新證書，她主張英文是作為官員應該使用的文字， 而中文簽名是「沒有獲得參與警長和治安官意見下」做出的改變。

此投訴讓狄柏德和費爾法克斯警長戴維斯(Kevin Davis)在畢典上激烈討論，費郡不睬狄柏德的反對，依然頒發簽有李懷信名字的證書。

赫登鎮警局局長狄柏德。(取自赫登鎮官網)
赫登鎮警局局長狄柏德。(取自赫登鎮官網)

該郡負責公共安全的副行政官阿諾(Thomas Arnold)3月18日寫信給狄柏德，稱他決定「6月1日起終止赫登鎮警局與費爾法克斯刑事司法學院的關係」。

這封信裡並未提及狄柏德對李懷信簽名的抱怨，但阿諾給華郵記者過目的一封電郵顯示，她的「言行不符合費爾法克斯郡的文化，以及我們的政策」。

費郡警方拒絕重頒證書，並發布聲明表示：「我們最後招募的最後幾梯次學員中，大多數為少數族裔，更佳反映我們服務的社區並締造歷史性進展。任何對質疑此事實的言論皆屬不幸，且不反映對維護本郡政策的承諾。

赫登市長希拉‧奧萊姆(Sheila Olem)和鎮經理艾希頓(Bill Ashton)拒絕就杯葛學員的決定受訪，但該鎮發言人安妮‧帕帕(Anne E. Papa)發布聲明表示，「赫登居民也是費爾法克斯郡的納稅居民，我們的執法人員持續盡力協調公共安全議題；赫登警員多年來一直在該學院受訓，希望未來繼續合作」。

維吉尼亞州 人口普查 華郵

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