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星智庫調查：東協產官學選邊站 中國首超美國

記者陳宥菘／綜合報導
新加坡最新調查發現，東協國家在美中兩強之間，傾向中國的比率首度超過美國。（路透）
新加坡最新調查發現，東協國家在美中兩強之間，傾向中國的比率首度超過美國。（路透）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所2日發布的「東南亞態勢報告：2024」顯示，中國持續是在經濟和政治與戰略上對東南亞最具影響力的國家，今年更有過半受訪者被要求在中美之間選邊站隊時，選了中國。這是此題增設五年來，選擇中國的人數首次超越美國。

據新加坡聯合早報報導，東協十國近二千名產官學界受訪者參與本次民意調查。若必須在中美兩強之間做出選擇，有55.5%選擇中國，49.5%傾向美國。去年的結果是38.9%人首選中國，61.1%的人選擇美國。

新加坡國立大學公共政策學院院長柯成興分析，這看似是種趨勢的開端，但若細究數據，這更像是一種「蹺蹺板」模式，而不是一種趨勢。

從個別國家看，在北京「一帶一路」倡議下受益的馬來西亞、印尼，選擇中國的人數大增約20%，寮國更「轉換陣營」，從去年傾美變成傾中。相較之下，最多受訪者傾向美國的是在南海與中國有主權爭議的菲律賓。

南海緊張局勢導致東協國家除了寮國以外的九國內，不信任中國的人都多於信任的人，而對中國不信任度最高的是菲律賓、緬甸和越南。另外，有更多受訪者認為美國減少了對東協區域事務的參與，對美國能否保障區域安全只有一點或完全沒信心的比率增至40.1%。

然而，調查也顯示，東南亞人根本不想選邊站，僅有8%受訪者認為必須在中美競逐間做出選擇，近半數的人認為，東協應該優先增強自身的韌性與團結，以應對來自美、中的壓力。

新加坡最新調查發現，東協國家在美中兩強之間，傾向中國的比率首度超過美國。圖為今年...
新加坡最新調查發現，東協國家在美中兩強之間，傾向中國的比率首度超過美國。圖為今年3月各國外長在東協高峰會上合影。（路透）

東南亞 新加坡 越南

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