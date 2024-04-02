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ChatGPT更開放 免註冊即可免費使用

編譯周芳苑／綜合1日電
OpenAI宣布1日起開放用戶不需註冊而直接免費使用ChatGPT人工智慧聊天平台。(路透)
OpenAI宣布1日起開放用戶不需註冊而直接免費使用ChatGPT人工智慧聊天平台。(路透)

與微軟(Microsoft)有夥伴關係的OpenAI公司宣布，4月1日起開放用戶不需註冊，而可直接免費使用ChatGPT人工智慧聊天平台，平台運用將更不設限。

人工智慧合成的應用程式ChatGPT，於2022 年底掀起GenAI人工智慧生成技術熱潮，可模仿人類對話，而且能夠創建長文摘要、寫詩甚至為主題式派對構思創意等，執行多項高難度任務。

總部位於舊金山的OpenAI公司表示，將逐步推出免註冊使用的功能，讓任何感興趣的人都可以使用人工智慧。

數據分析公司Similarweb稱，大受歡迎的ChatGPT聊天機器人服務創下用戶群增長最快的紀錄，2023年5月流量飆增至18億次網絡訪問量，創新高，但在那之後，增長速度趨緩。

OpenAI 表示，配合進一步的開放措施，該公司針對未經註冊的ChatGPT加強內容保護措施，包括阻止進一步擴大提示和生成的類別；該公司未明確列出哪些管制類別。

除了無法直接存取網路的ChatGPT免費版本外，OpenAI還為個人、團隊用戶和企業提供付費版本。

OpenAI並且表示，該公司可能會使用用戶所提供的內容，協助改進其大語言模型，不過，用戶可以選擇關閉這項功能。

一個月前，電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長兼億萬富翁企業家馬斯克(Elon Musk)控告OpenAI 及其執行長奧特曼(Sam Altman)，指稱他們放棄當時新創該公司為造福人類、不是為了獲利而開發人工智慧的原始初衷。

Open AI最近動作頻頻。根據The Information報導，微軟和 OpenAI正在合作一項雄心勃勃的項目，建立耗資1000億美元的尖端資料中心項目。重點是開發「Stargate」工智慧 超級計算機，預計2028年首次登場。

AI OpenAI 人工智慧

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