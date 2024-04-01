禁用TikTok 民主黨參議員盼修改用字 共和黨希望照眾院版速通過

國會眾院通過禁止TikTko法案，目前已送到參院，參議員有不同立場，復活節後再做討論。(路透)

華爾街日報3月31日報導，國會眾院日前通過法案要求母公司出售熱門社群影音平台TikTok ，否則TikTok將遭美國禁用，全案交到參院 ；參院有意新檢視法案內容。某些參議員 雖支持立法管制受中國控制的TiTok，卻擔心如果出重手進行大規模改革，恐將導致規範TikTok的進程反而遭到拖延，甚至管制措施因此泡湯。

TikTok在美國的用戶高達1億7000萬，市值估計超過1000億元，眾院3月13日以352票對65票通過表決，要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)必須在180天內出售TikTok，否則TikTok將遭美國禁用。

法案送入參院，兩黨參議員反應則顯得低調。

國會眾院通過禁止TikTko法案，目前已送到參院，參議員有不同立場，復活節後再做討論。圖為網紅內容製作者上月在國會抗議，反對禁止TikTok。(路透)

國會議員與參院助理指出，復活節假期休會結束後，參院商務委員會主席、民主黨華盛頓州聯邦參議員肯特威爾(Maria Cantwell)便將公布TikTok管制草案內容，其中某些項目可能出現爭議。

不管法案出現何種措施，一般預料TikTok都將訴諸法律設法討公道，因此參議員將各種不同方案都列入考慮。報導指出，參院希望修改TikTok禁令的用字遣詞，讓法規變得不容易被推翻。某些參議員建議放寬字節跳動科技出售TikTok的期限時間，或者把其他社群媒體也納入規範。

肯特威爾迄今並未透露提案細節為何，但眾院版本法案可能遭到修改，讓某些共和黨參議員憂慮，紛紛警告如果更動法案，恐讓提案失去支持力道。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)在社群媒體發文寫道，參院應該立即通過眾院版本的限制TikTok法案。

華爾街日報分析，參議員似乎打算為TikTok法案花較多時間辯論，考慮時間拖長則讓期盼限制TikTok法案盡快通過的陣營頗受挫折。眾院法案送入參院之後，參議員遲遲沒有動作的空窗期，則讓TikTok與周邊組織獲得以時間換取空間的轉機，有機會透過數百萬元的宣傳計畫，希望改變美國民眾對TikTok的輿論風向。

如果參院修改眾院法案內容，法案仍須回到眾院完成最後表決，才能送交拜登總統簽署。