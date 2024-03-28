救選情 拜登紐約募款合體柯林頓、歐巴馬 估增千萬資金

民主黨前任兩位總統柯林頓(前排右)與歐巴馬(中)，28日將會師紐約，在無線電城音樂廳，為拜登總統(左)連任競選募款，盛況可期。(美聯社)

拜登 總統28日晚將出席紐約市無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)的募款造勢大會，與民主黨前總統柯林頓、歐巴馬兩位人氣前總統會合，預計將為拜登的競選活動增加1000多萬元資金，提振他低迷的民調 數字。

哥倫比亞廣播網(CBS)「史蒂芬柯貝爾晚間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)主持人柯貝爾將主持與三位總統的對話；音樂嘉賓皇后拉蒂法(Queen Latifah)、Lizzo、班普拉特(Ben Platt)、辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、麗婭米雪兒(Lea Michele)將在晚會上表演。

10萬元可合影3總統

門票起價為250元，並為大型捐助人保留高級福利，出席者可以花10萬元以上與三位總統合影，由知名攝影師安妮·萊柏維茲(Annie Leibovitz)掌鏡，捐款25萬及50萬元等級的金主還可以和總統參與兩次單獨的募款活動。

這次活動為拜登提供一個機會，在試著拉抬11月民主黨投票率的同時，依靠前總統的明星魅力及獨特的能力吸引支持。

柯林頓於2001年卸任，蓋洛普(Gallup)民調的支持率為65%；歐巴馬緊隨其後，丕優研究中心(Pew Research Center)民調顯示58%美國人對他的表現表示讚賞。

拜登寄望藉由懷舊之情，替他萎靡的競選活動注入活力，根據FiveThirtyEight的數據，拜登的支持率約40%，而幾項民調的總和顯示，超過54%的選民不贊同他的表現；根據哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(The Harris Poll)的民調，拜登在今年的競選中落後川普 6個百分點。

拜登財務上領先川普

近幾周拜登加強募款行動，在財務上顯著領先川普。

根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)的文件，截至2月底，拜登競選團隊握有7100萬元，是川普競選帳戶3350萬元的兩倍多。

上個月的收穫尤其豐厚，拜登的競選團隊增加1500萬元，大約是川普募得350萬元的五倍。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)的報導，集結三位總統的想法來自美國職業籃球聯盟(NBA)密爾瓦基公鹿隊前老闆、長期民主黨捐款人拉斯瑞(Marc Lasry)。