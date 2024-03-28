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拜登、歐巴馬放下心結 達成共識拚勝選

編譯俞仲慈／綜合26日電
前總統歐巴馬（右）擔心曾為他副總統的拜登連任選情不穩，近日加入選戰團隊獻策。(美聯社)
前總統歐巴馬（右）擔心曾為他副總統的拜登連任選情不穩，近日加入選戰團隊獻策。(美聯社)

前總統歐巴馬一位匿名資深助理表示，歐巴馬和拜登已經建立良好的互動關係，讓原本擔心拜登敗選的歐巴馬決定全力襄助拜登，爭取年底的勝選。

根據紐約時報報導，近來拜登定期致電歐巴馬，歐巴馬本人也和白宮幕僚長齊安茲(Jeffrey D. Zients)等競選團隊成員密切聯繫，顯示雙方對於拜登未來選情達成共識。 

報導指出，拜登和歐巴馬不但將聯袂出席28日在紐約無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)舉行的大型籌款活動，前總統柯林頓(Bill Clinton)也獲邀參加助陣，民主黨前後三位總統到場，氣勢如虹。

2008年從政經驗老道的拜登被國會後起之秀歐巴馬延攬為副手，搭檔競選總統以來，拜登就因副總統二號人物而掙扎，因為歐巴馬團隊都是畢業自常春藤名校的菁英，拜登本人也抱怨被歐巴馬團隊視為二等公民。

根據一位匿名官員表示，某次拜登被要求簽署一份移民政策的聲明後，突然發飆表示：「你指的是有25年豐富資歷的我？還是指這傢伙？」。

去年10月，前特別檢察官許景(Robert K. Hur)針對拜登副總統任內不當處理機密文件一案進行調查，證實拜登和歐巴馬在許多議題意見相左。

拜登向許景坦承：「我總是會對歐巴馬說：總統，所有政治都是個人。」顯示拜登注重與國會議員建立人脈關係，偏偏歐巴馬毫無興趣，凸顯雙方的巨大差異。

2015年拜登在長子病逝後，仍有意參選總統，卻被歐巴馬勸說黯然退出；拜登回憶當時表示：「有很多人鼓勵我參選，除了歐巴馬，因為他認為喜萊莉(Hillary Clinton)比我更有機會贏得總統大選。」此事也在拜登團隊心中埋下心結。

不過奧巴馬前資深顧問普洛夫(David Plouffe)以當時有喜萊莉和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)兩位參選人並不看好拜登的選情；他說：「拜登第三度競選總統，獲得提名的機率不高，永遠不會成為總統」。

儘管如此，眼看2024大選逼近，急需在11月大選擊敗川普的拜登政府與歐巴馬團隊決定放下心結，同舟共濟打贏選戰。

根據熟知歐巴馬的民主黨人私下表示，拜登國情咨文的表現已緩解歐巴馬的憂慮，根據歐巴馬校友團體發送的電子郵件顯示：「希望您和我們一樣對國情咨文充滿期待，拜登總統已經準備好了」。

拜登 歐巴馬 喜萊莉

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