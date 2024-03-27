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封口費案 川普罵不停 法官再下封口令

編譯潘勛／綜合26日電
審理封口費案的紐約州高等法院法官默欽26日下達封口令，要求前總統川普不得對證人、檢方、法院人員及陪審員，發表公開聲明。(美聯社)
審理封口費案的紐約州高等法院法官默欽26日下達封口令，要求前總統川普不得對證人、檢方、法院人員及陪審員，發表公開聲明。(美聯社)

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)26日下令，前總統川普就自己即將受審的封口費案，不得對證人、檢方、法院人員及陪審員發表公開聲明；但川普同日在社媒不僅批評默欽法官，說法官恨他，還指出法官的女兒替民主黨的要人、重要組織工作。

美聯社報導，默欽法官應允檢方所請，同時援引川普以前對他以及本案其他人等的評論而下達封口令。他說，「無疑地，這種傷害風險無比重要」。

檢方表示，鑒諸川普對涉及自己法律官司的人，都公開發表煽動言詞，「由來已久」，故要求法官下封口令。封口令不禁止川普談論默欽法官，或者曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，但禁止談論本案其他重要人士，例如川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)或色情片艷星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)。

川普去年就罵人，法院對他頒布訴訟程序限制，禁止他用本案證據攻擊證人，現在又發出封口令。

默欽法官25日聽審，訂定4月15日為開庭日，川普上社媒攻擊助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)，指曾任前司法部官員的柯朗格洛是「司法部派來的激進左派」，奉派到地檢辦公室，「操辦對付川普的案子，都是拜登與他手下惡棍幹的」。默欽法官在頒封口令時也援引川普此一評論。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普26日上社媒一貼多文，抨擊法官及檢方；雖然他說默欽「模樣看來俊俏」，但「依然經過認證，是真正仇恨川普的人，因為川普而精神錯亂，有許多症候，案例十分嚴重」。

川普再寫道，默欽法官的女兒在一家自由派民主黨機構擔任高階決策人，替「賊頭賊腦」(Shifty)的謝安達(Adam Schiff)、民主黨全國代表大會、民主黨參院多數政治行動委員會、不老實的拜登等人與團體工作。

川普的律師團去年便以默欽法官之女替「純正競選」(Authentic Campaigns)權益促進公司服務，要他迴避本案，但遭到駁回。

審理封口費案的紐約州高等法院法官默欽26日下達封口令，要求前總統川普不得對證人、...
審理封口費案的紐約州高等法院法官默欽26日下達封口令，要求前總統川普不得對證人、檢方、法院人員及陪審員，發表公開聲明。(路透)

川普 民主黨 拜登

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