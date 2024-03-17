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臉書投資詐騙廣告 「像打地鼠一樣」打不完

記者胡玉立／綜合報導
臉書上充斥虛假廣告，而且就像玩打地鼠遊戲一樣，打都打不完。(美聯社)
臉書上充斥虛假廣告，而且就像玩打地鼠遊戲一樣，打都打不完。(美聯社)

億萬富翁對沖基金經理人艾克曼(Bill Ackman)精通理財，但面對臉書(Facebook) 眾多「冒牌艾克曼」，卻很無力。面對層出不窮的冒牌貨打著艾克曼招牌，引誘倒楣投資者陷入股市騙局，艾克曼的潘興廣場資本管理公司發言人麥吉爾(Fran McGill)指出，「這是大問題，所有社群媒體公司都必須採取更多措施，防止民眾如此被騙。」

潘興廣場資本管理公司(Pershing Square Capital Management)至少在臉書上發現90多個冒充艾克曼的不同詐騙廣告；即便該公司立即向臉書報告有詐，但每刪除一個，其他又會冒出來。麥吉爾形容，「情況好比是打地鼠遊戲。」

臉書上充斥虛假廣告，而且就像玩打地鼠遊戲一樣，打都打不完。這是臉書上聲稱「可以獲...
臉書上充斥虛假廣告，而且就像玩打地鼠遊戲一樣，打都打不完。這是臉書上聲稱「可以獲得能源補助金」的虛假廣告。(美聯社)

社群媒體上不只艾克曼被冒充，其他著名金融巨頭名號同樣被拿來當作誘餌。這些廣告引誘受害者加入WhatsApp群組，以虛構名人同事身分指導和鼓勵投資，號稱可以在短時間內迅速獲利，結果全是騙局，投資人集體損失數以百萬元計。

證券行業監管機構Finra元月11日警告稱，「最近投資人申訴遭到在社群媒體宣傳的『投資團體』詐欺案大幅增加。」監管美國詐欺商業行為的聯邦貿易委員會(FTC)表示，2019年至2023年報案稱遭受「冒牌詐騙」的損失金額增加三倍，達27億元；此趨勢「日益普遍且造成危害」。

Finra金融情報部門高級主管斯奈德 (Blake Snyder) 透過發言人表示，「我們相信大部分詐騙活動是由Finra管轄範圍外的個人策畫，這些人可能位於美國境外。」

2月28日9名詐騙案受害者共同致函臉書，詳細說明他們如何在1月和2月共計21次向臉書投訴並舉報冒充艾克曼、方舟(ARK)投資公司執行長兼投資長伍德(Cathie Wood)等名人詐騙廣告，結果臉書支援人員回覆所有相關廣告「不違反我們的標準」。

伍德的工作人員去年12月已為她註冊「Meta Verified」帳戶，希望透過驗證帳戶，促使臉書更快刪除虛假廣告。艾克曼3月稍早也註冊了類似驗證帳號。

臉書母公司Meta平台2021年9月表示，該公司有4萬名員工致力安全與保全問題，臉書也會使用人工智慧阻止虛假帳戶。但專家表示，隨著Meta接連幾輪裁員，保全力道已經減弱。

臉書 投資 社群媒體

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