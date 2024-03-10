趙安吉「意外落水」細節曝光 誤打倒車檔墜自家池塘 溺亡前狂致電求救

趙安吉。(本報檔案照片)

華爾街日報8日晚報導證實，福茂集團董事長兼執行長趙安吉 (Angela Chao)上月10日當晚，在自家莊園宴請哈佛大學多位女同窗慶祝農曆新年，聚會後她開車回莊園主屋途中，所開的特斯拉 失控衝入莊園一處水池，溺水而死；報導指趙安吉生前最後幾分鐘，曾驚慌打手機向朋友求救。報導指這是「不幸的意外」。

與哈佛女同學歡聚 卻成最後噩夢

報導敘述了這起駕駛事故的詳細經過，並提到當晚混亂的救援未成功，原本趙安吉與朋友的周末歡聚卻成一場噩夢。報導指相關內容是來自事發當時的現場救援者、與趙安吉和趙家關係密切人士、瞭解事件或當時在場的郡員警的訪問以及檢視官方文件。這是截至目前較完整，而且引述在場人士的直接材料的報導，記者還訪問當時打911電話報警的莊園管理者。

現年50歲、身家億萬元的趙安吉溺水事件發生在2月10日晚，當時她正開車作「三點掉頭」，卻不慎倒車衝入池塘，溺水而亡。

據報導，2月10日晚，趙安吉邀請她在哈佛商學院的七位女同窗飛到德州 ，到德州Texas' Hill Country一處占地900畝的私人莊園，歡度農暦新年，莊園有馬廄、游泳池，還有一個擁有10個臥室的賓館。

誤打倒車檔 車子後衝 掉進池塘快速下沉

當天是農曆新年初一，趙安吉與女友們歡聚後，在晚間11時30分左右與客人分手，離開賓館，準備返回幼子已入睡的主屋，以便兒子一早就可見到她。她決定放棄步行，開著特斯拉Model X SUV前往，這段路車程約四分鐘。

但沒過幾分鐘，趙安吉就驚慌地打電話給她一位朋友，表示自己開車掉頭時，要打前進檔卻打成了倒車檔，結果車子一路往後衝，翻過了路堤，掉進池塘並快速下沉。

報導說，趙安吉的朋友立即衝出去幫忙，其中一位女性還跳入池塘，莊園經理跟妻子聽到騷動後也衝到戶外，接著有人撥打911報案。據報導，在隨後的數小時，各方救援人員趕到，試圖打破車窗玻璃，用盡各種方法，欲救出趙安吉，都未成功。

救援人員到場 特斯拉已完全被水淹沒

根據布蘭科郡的事故報告，當地緊急救援隊在2月11日凌晨12時28分抵達現場，距離他們接到報案電話過了24分鐘。一名救援人員描述，他們到達現場後，看見一輛特斯拉完全淹沒在水中；至少三名救難人員進入水塘，試圖破窗。該事故報告也提到，當時需要潛水隊協助但當地卻沒有潛水人員可馬上趕到現場。

後來一輛拖車到場，計畫將車子拖出池塘，但汽車在水中的位置比救援人員預想的更遠，該拖車的鐵纜根本不夠長。最後終於找到一條更長的鐵纜，然而至少有一名拖車司機表示害怕被電動車電到。

報導引述非營利的「國家消防協會」說法表示，電動車浸入水中時不會造成電擊風險，因為高壓電池與車架隔離。安全規範和標準。

混亂救援近90分鐘 車拖出水面 趙已身亡

警方說，一組兩人救援隊成員，最終在凌晨12時56分左右，把特斯拉拖出水塘，將趙安吉從車內拉出，車門打開時，數百加侖的水從車內噴湧而出。警方說，趙安吉當時已無反應，急救人員試圖搶救了43分鐘，但無濟於事。

警方說，趙安吉當場死亡，沒有送醫， 沒有驗屍。

事發當時 趙安吉丈夫正在杜拜開會

據報導，事發當時，趙安吉的丈夫布雷耶(Jim Breyer)正在中東的杜拜開會，準備發表有關人工智慧的演講。布雷耶為一位風險投資家，也是波士頓職籃賽爾提克隊的股東之一，淨資產約29億元。

當布雷耶接到趙安吉在現場的一位女友告知噩耗的電話時，布雷耶正和一位同事在車上。一名男子自稱是急救員的人與布雷耶通話，對方問「你和死者(the deceased)是什麼關係？」，他說「我是吉姆·布雷耶」，「我是她的丈夫」。

趙安吉之死一直未公布細節，布蘭科郡警長辦公室上周曾致信給德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)稱，趙安吉死亡不是一宗「典型事故」，他們仍在作刑事調查。幾天後，布蘭科郡警長辦公室又稱，該事件一直都是「不幸事故」。

報導同時也間接駁斥網上的各種傳聞臆測，「滔滔不絕地談論謀殺以及她的家人與中國人的關係」，這種不實陰謀論讓趙安吉的親友憤怒。其中 擁有德州多個牧場的對沖基金經理凱爾·巴斯(Kyle Bass) 發推文質疑當地官員調查能力，稱案件變得越來越可疑，並暗示與中共有關。