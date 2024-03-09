我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

4月移民排期公布 親屬移民大都原地踏步

特派員黃惠玲╱綜合報導
2024年4月移民截期表。（資料來源╱國務院、製表╱特派員黃惠玲）
2024年4月移民截期表。（資料來源╱國務院、製表╱特派員黃惠玲）

國務院8日公布2024年4月移民排期，其中親屬移民項目，除永久居民的配偶及未成年子女前進兩個多月，其他都原地踏步；職業移民中國出生第一優先及第二優先，分別前進一個半月及一個月，第四優先一般類中國出生前進約12個月，宗教人士有名額。職業移民第五優先非區域中心有名額，區域中心則無變化。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進兩個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先前進一個半月，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個月；非中國出生前進一個多月；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步，非中國出生前進兩個多月；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生前進一個月；

中國出生第四優先(一般類)前進約12個月，非中國出生前進約12個月；

中國出生第四優先(宗教人士)及非中國出生均有名額；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心及非中國出生均有名額。

移民 國務院 勞工

上一則

國情咨文演說後開啟選戰模式 拜登訪多個搖擺州 3000萬打廣告

下一則

台積電亞利桑納州建廠 將獲美逾50億元補助

延伸閱讀

緊鄰華埠 芝移民收容所幼童確診麻疹

緊鄰華埠 芝移民收容所幼童確診麻疹
華爾街日報民調：提供長年居美無證移民入籍管道 74%民眾同意

華爾街日報民調：提供長年居美無證移民入籍管道 74%民眾同意
拜登發表國情咨文 川普批「史上最糟、國家的恥辱」

拜登發表國情咨文 川普批「史上最糟、國家的恥辱」
加拿大渥太華發生凶殺慘案 移民家庭六死一傷

加拿大渥太華發生凶殺慘案 移民家庭六死一傷

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了