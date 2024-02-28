年薪500萬家樂氏CEO倡「晚餐吃玉米片」省錢 遭狂轟傲慢

家樂氏出產的殼片是早餐必備食品。(美聯社)

知名食品公司家樂氏(Kelloggs)的執行長皮爾尼克 (Gary Pilnick) 向消費者提出建議，應該在晚餐時段吃早餐玉米片(cereal)，來應對不斷上漲的物價，馬上引起網友海浪批評。

皮爾尼克表示，穀物麥片食品價格相對實惠，當消費者面臨經濟壓力時，是一個很好的選擇，玉米片加上些牛奶 和水果，花費可能不到一元。

皮爾尼克自2000年起加入家樂氏，去年10月擔任執行長；他表示，通貨膨脹 導致物價飆升，人們面臨財務壓力。只是這位年薪500萬元的執行長並沒有提出有意義的省錢方式，而是推銷自家產品，還建議顧客可以在白天或晚上多吃些玉米片。

他表示，25% 以上的消費會在早餐以外的時間吃玉米片，很多都是在晚餐時間，而這樣的情況正在持續增加。對於外界認為玉米片本來就是高價食品，他則說，家樂氏會推出更小的包裝，因為這樣成本就可以降低。

皮爾尼克的謬論在社群媒體 上引發爭議，許多人認為他與普通人所面對到的財務困境嚴重脫節，因為超過11%的可支配收入都用於食品。

薩頓(Evan Sutton)在原為推特的社媒X上寫道，通貨膨脹迫使家庭做出消費選擇，必須在晚餐吃玉米片來省錢，而家樂氏的執行長竟利用這點吹噓，這就是問題的根源所在。

主婦艾莉莎·斯特里克蘭( Alyssa Strickland)寫道，偶爾在晚餐吃玉米片，是因為方便簡單，但若說家庭因為物價太高有經濟壓力，所以建議人們晚餐吃玉米片以省錢，說這種話簡直荒謬、傲慢。