737Max頻出狀況 波音撤換負責人 領導階層多人受牽動

波音公司21日宣布將撤換負責督導737 Max計畫的主管。圖為西雅圖波音工廠停了多架737 Max飛機。（路透）

繼上個月阿拉斯加航空(Alaska Airlines)1282班機波音737 Max 9客機艙門脫落事故之後，波音公司(Boeing)21日宣布將撤換負責督導737 Max計畫的主管，作為公司重組的一部分，其他另有多名高層因此受牽動。

波音表示，凱蒂．林戈爾德(Katie Ringgold)將接替在波音服務18年的克拉克(Ed Clark)，擔任737 Max計畫和倫頓(Renton)工廠的副總裁兼總經理。波音同時宣布其他高層職位的變動。

波音商用飛機執行長迪爾(Stan Deal)表示：「隨著我們持續推動，波音民用飛機集團(Boeing Commercial Airplanes, BCA)聚焦於確保我們交付的每台飛機，都達到或超過所有品質和安全要求，我宣布將進行幾項領導階層變動。我們的客戶要求且值得最好的。」

阿拉斯加航空1282班機，在1月5日從波特蘭國際機場起飛後不久，發生內嵌式艙門脫落事件；根據全國運輸安全委員會(NTSB)的初步報告，用來防止艙門從機身上掉落的螺栓，在艙門掉落前就消失了。

根據NTSB報告，委員會審查的紀錄顯示，供應商Spirit AeroSystems員工於2023年9月19日，在位於華盛頓的倫頓工廠，因為該艙門前緣框架上的鉚釘損壞，給飛機更換的艙門；波音得拆掉兩個垂直移動阻擋螺栓和兩個上部導軌螺栓，才能更換損壞的鉚釘；但根據從波音公司所取得的照片，顯示艙門是在三個可見位置上都沒有螺栓的情況下被關閉。

波音執行長卡爾霍恩(David Calhoun)在1月31日的公司財報電話會議上，表示將對此事件負起責任。