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美智庫推各州立法 禁止農地落入中國手中

編譯中心／綜合10日電
多個州推動立法，禁止外國人購買或擁有美國農地。(美聯社)
多個州推動立法，禁止外國人購買或擁有美國農地。(美聯社)

受美國前總統川普啟發而成立的智庫「美國優先政策研究所」(America First Policy Imstitute，AFPI)，正致力推動全美各州立法禁止外國企業或人士擁有農地，尤其是中國。

「日經亞洲」(Nikkei Asia)10日報導，美國優先政策研究所」中國政策計畫主任薩維特(Adam Savit)受訪表示，他們的策略是在美國各州之間分享立法範例，確保相關法案順利通過。

AFPI引用南卡羅來納州一項法案當作範例。該法案明定，任何實體若由中華人民共和國、中國共產黨或主要業務位於中國境內者完全或部分擁有的公司所掌控，即使是間接控制，就不能在該州「擁有、承租、持有」超過100英畝的房地產，或對其「行使任何控制權」。

美國有些州已禁止任何外國買家購買土地，有些州則是參考美國商務部將中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯和委內瑞拉列入境外敵對勢力的做法。不過，薩維特強調，AFPI聚焦中國。薩維特表示：「我們主要原則在於不希望中國共產黨在美國擁有土地…我們的底線就是中共。」他說，AFPI假定任何有能力在美國投資的中國企業，其董事會都有安插中共代表。薩維特還指出，在最好的情況下，中國企業是來美國賺錢，但「我們也不希望讓中共變得更富有」。

然而，美國一個聯邦上訴法院本月阻止佛羅里達州執行一項法律，該法禁止中國、中國共產黨官員或黨員、中國商業組織及定居中國人士購買或取得任何房地產產權。法官表示，這項法律「公然違反」防止歧視的原則。

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