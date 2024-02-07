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上訴法院駁斥川普：總統也沒有可以犯罪的「無限權力」

記者顏伶如／綜合報導
聯邦上訴法院裁決6日裁定，總統沒有「無限」犯罪的權力，川普2020年大選後行為可能觸法。這一裁定使得川普在被控的四項聯邦刑事罪被定罪的可能性大增。圖為川普2021年1月6日在白宮楕圓辦公室。(美聯社)
聯邦上訴法院裁決6日裁定，總統沒有「無限」犯罪的權力，川普2020年大選後行為可能觸法。這一裁定使得川普在被控的四項聯邦刑事罪被定罪的可能性大增。圖為川普2021年1月6日在白宮楕圓辦公室。(美聯社)

前總統川普對於企圖推翻2020年大選而面臨聯邦重罪起訴，向來以擁有總統豁免權做為辯護理由，但6日卻被華府特區聯邦上訴法院打臉；有線電視新聞網(CNN)報導，這項裁決確認，即使貴為總統，也沒有可以犯罪的「無限權力」，以及川普2020年總統大選敗選後的做法可能觸法；紐約時報也指出，這項裁決也首度訂立司法是否有權追究卸任總統在任內的行為。

三位法官組成的合議庭在57頁裁決意見書中寫道，司法制度允許卸任總統因為執政期間的犯罪遭到起訴，對於可能涉及不法的總統追究刑責，公共利益遠遠超過川普聲稱起訴恐對未來政府造成的「寒蟬效應」(chilling effect)。

意見書中指出：「我們無法接受曾經擔任總統的前任元首，因此就永遠凌駕於法律之上。」

合議庭法官寫道：「前總統川普並不具備合法的自由裁量權能抗拒聯邦刑法，他必須出庭為個人行為面臨檢視。」

有線電視新聞網分析，上訴法院裁決重點包括：

否決總統可受豁免權保護

法官韓德森(Karen LeCraft Henderson)、華裔女法官潘愉(Florence Y. Pan)、法官柴爾茲(J. Michelle Childs)在意見書中，否決了川普主張受到總統豁免權保護的所有辯詞。潘愉與柴爾茲是拜登任命的聯邦法官，韓德森是由老布希(George H.W. Bush)任命。

川普選後行為有觸法之嫌

三位法官明確表示，起訴罪行非常嚴重，川普也毫無疑問應該被起訴；川普2020年選後行為有失總統風範，構成對美國體制的侵犯。

審判繼續攸關「公共利益」

三位法官數度提到，讓對川普的起訴案繼續進行，符合公共利益。川普聲稱起訴案可能對未來政府造成「寒蟬效應」，今後總統可能擔心遭到刑事究責而不敢行動。合議庭則以福特總統(Gerald Ford)全面赦免因「水門案」醜聞下台的尼克森總統(Richard Nixon)罪名的前例反駁川普。

聯邦上訴法院裁決6日裁定，總統沒有「無限」犯罪的權力，川普2020年大選後行為可...
聯邦上訴法院裁決6日裁定，總統沒有「無限」犯罪的權力，川普2020年大選後行為可能觸法。這一裁定使得川普在被控的四項聯邦刑事罪被定罪的可能性大增。圖為國會眾院去年9月為國會暴亂案舉行聽證會。(美聯社)

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