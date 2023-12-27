拜登女兒遭竊日記 法官裁定右翼組織須交檢方

拜登總統去年與女兒艾希莉在德拉瓦州的海灘散步。艾希莉的日記被竊，法官裁定必須交給檢察官。（美聯社）

紐約聯邦法官日前裁定，非營利右翼臥底調查組織「真理計畫」(Project Veritas)必須將拜登 總統女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)遭竊日記檔案交給檢察官。「真理計畫」律師李契特曼(Jeffrey Lichtman)25日則說，將對法官裁定提出上訴。

紐約南區聯邦區域法院法官安娜莉莎‧托瑞斯(Analisa Torres)21日在裁決書中指出，「真理計畫」必須在1月5日之前將900多頁艾希莉‧拜登日記檔案交給正在調查犯罪案件的檢察官。

包括已被開除的「真理計畫」創辦人奧基夫(James O'Keefe)在內，共有三名組織成員住家在2021年11月遭到搜索。調查人員在這波搜索行動中發現艾希莉‧拜登的遭竊日記。

「真理計畫」創立於2010年，自稱為新聞機構，經常以隱藏式攝影機的偷拍手法，推出讓新聞媒體、勞工團體及民主黨 政治人物難堪的報導。

對於搜索行動，「真理計畫」及奧基夫律師表示，政府實際目的在於打壓新聞機構調查拜登家族，如果被丟棄或被遺落日記主人姓氏並不是拜登，「很難想像政府會大費周章展開調查」。

「真理計畫」援引憲法第一修正案新聞自由保護消息來源而拒絕交出日記，但遭托瑞斯駁回。托瑞斯裁決指出，「真理計畫」的主張與最高法院判例不符。托瑞斯指出，已有兩名涉案人向法院認罪，因此不能以保護消息來源做為辯護理由。

同為佛州 居民的哈里斯(Aimee Harris)、庫爾蘭德(Robert Kurlander)遭控密謀跨州運輸贓物，2022年8月雙雙認罪。哈里斯、庫爾蘭德在友人位於佛州德拉海灘(Delray Beach)家中發現艾希莉‧拜登存放的日記等物品。「真理計畫」後來以2萬元向兩人買下艾希莉‧拜登日記。