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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

記者胡玉立／綜合報導
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

中國男子盧尼奧(Neo Lu，化名)應徵泰國電商工作，被人口販子賣給華人犯罪集團，被迫為「殺豬盤」詐騙組織工作。盧尼奧向紐約時報表示，他被帶到緬甸苗瓦底(Myawaddy)泥濘荒涼卻警衛森嚴的集團基地，立即覺得不對勁；集團說他們付給人口販子3萬元「買了他」。七個月後，在父母全力營救及關鍵人物斡旋下，他終於逃離當地。

數百部手機 微信設殺豬盤

盧尼奧指出，他工作的組織主要詐騙目標是30歲至50歲中國已婚女性，負責人是外號「喜哥」的白髮凸眼中年男子，他管控了大約70人，大都是同樣受困的中國公民。

工人坐在開放式辦公室裡，用排在牆上的數百部手機在微信建立看來真實的個人資料，全是整批買下偷來的微信帳戶、手機號碼和照片影片。工人每天在每台手機設備上瀏覽社群媒體訊息，模仿正常使用情況，繞過微信詐騙偵測系統。

「殺豬盤」詐騙行動賺錢速度快到讓盧尼奧驚訝。據他保存的紀錄，去年7月至11月的五個月裡，該組織從214名受害者那裡拿走了超過440萬美元。

睡臭屋當會計 爭組織信任

被迫同意當組織會計的盧尼奧，與七名男子同睡在散發惡臭的房間。他虛與委蛇，注意力集中在如何逃出去。近六個月後，贏得綁架者信任，獲准每天使用幾分鐘私人手機。

他聯繫親友告訴他們自己被綁架，並拍下所在地照片、辦公室影片、繪製組織結構圖、寫下業內術語表，將所有內容上傳加密電子郵件，然後將這些資料和他保存的7月到11月財務紀錄、詐騙受害者法定姓名、交易紀錄和電話號碼清單，發送給紐約時報。

被監禁毆打 父母全力營救

1月3日，盧尼奧懇求「喜哥」信守承諾釋放他，並聲稱他已聯繫媒體和親友；結果，酷刑就此開始。他遭監禁、被電擊棒毆打，過程還被組織錄了下來，在1月14日傳給他中國浙江省台州的父母，勒索7萬美元。

盧尼奧的父母向警方報案，並向中國使館和商會求助。浙江省警方介紹了外號「龍」的男子，對方自稱已成功從東南亞的詐騙集團救出200多名中國公民。

1月21日，龍告訴盧的父母，一位中國商人朋友與當地武裝民兵將軍有聯繫，可以救出盧尼奧。龍說，當地民兵組織與集團業主有往來，盧尼奧遭酷刑影片已引起中國當局注意，喜哥「越界」了。民兵將盧尼奧帶去審問，幾天內他就回到中國。他的航班於2月2日抵達上海。盧尼奧的母親告訴紐時，為打通層層關節，她匯了3萬7000元。

盧尼奧記得有被綁架者提醒他出去後要閉嘴；但他另有打算。他接受中國媒體採訪，還有電影找他諮詢，他也打算寫回憶錄。盧尼奧說：「我要讓全世界知道，這些華人黑幫正在傳播現代奴隸制度。」

苗瓦底位於緬甸東南部，圖為與苗瓦底相鄰的泰國鄉村。(美聯社)
苗瓦底位於緬甸東南部，圖為與苗瓦底相鄰的泰國鄉村。(美聯社)

微信 殺豬盤 紐約時報

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