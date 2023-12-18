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華男應徵卻被綁賣緬甸 淪詐騙共犯 偷蒐證揭黑幕

記者胡玉立／綜合報導
中國上班族應徵到曼谷工作，卻被綁架到緬甸北部為詐騙集團工作。圖為緬甸警方將詐騙集團嫌犯移交中國警方。(美聯社)
中國上班族應徵到曼谷工作，卻被綁架到緬甸北部為詐騙集團工作。圖為緬甸警方將詐騙集團嫌犯移交中國警方。(美聯社)

一名28歲中國男子去年6月以為成功應徵到泰國曼谷一家電子商務公司擔任英語翻譯，結果卻是被人口販子自中國綁架賣到緬甸偏鄉「苦牢」，被迫成為跨國「殺豬盤」(pig butchering)華裔詐騙犯罪集團「員工」。

發送財務黑資料給紐時 曝7個月歷程

紐約時報17日以專文報導該男如何在遭脅迫「工作」七個月內秘密發送詐騙集團重要財務資訊給該報，揭發人口販子與詐騙集團合作綁架的運作模式，也詳細報導了他在今年初逃出生天的驚險過程。

紐時報導指出，化名「尼奧」(Neo)與紐時聯繫的這名盧姓男子，英語流利，有關他去年遭綁架且被迫為犯罪集團工作的描述，與許多有類似遭遇後獲救的人描述一致；但他的經歷和他偷運出的一手資料相當可貴，讓外界得以窺看到規模驚人的黑社會內部運作手段。

虐打成殺豬盤共犯 暴力、色誘都來

盧尼奧只是被賣到東南亞最貧窮國家、被送入犯罪集團的數十萬人之一；他陷入研究學者聲稱的「犯罪毒瘤」，慘遭剝削、暴力和詐欺對待。這些跨國「殺豬盤」詐騙犯罪集團以柬埔寨、寮國和緬甸為基地，強迫被他們擄來的受害者工作，以複雜的網路詐騙手段，欺騙全球各地孤單寂寞弱勢者情感，騙他們交出大筆資金參與虛假的加密貨幣投資計劃。

由於這些詐騙集團早期專門針對華人下手，所以許多被綁來為集團工作的都是華人。犯罪集團透過暴力和扭曲邏輯逼迫被綁者就範，不聽話就打。受害者開始工作後，往往誤以為自己已淪為「犯罪同謀」，若返國將面臨牢獄之災。這些集團經常拿走被綁架者護照，讓他們無法自由遷移。

犯罪集團會付少數金錢給盧尼奧這樣在「苦牢」裡工作的人，讓他們買食物、賭博、吸毒、獲得性行為，在惡劣環境下勉強度日。有些集團會用錢做獎勵或讓工人相信自己可能取回旅行證件離開。

「詐騙集團會給被綁架受害者一種錯覺，讓他們相信自己可以設法擺脫這個系統，」盧尼奧說：「最終，驢子從試圖避免被鞭打，變成追逐掛在眼前的胡蘿蔔。」

數百頁不法財務紀錄、照片影片成證據

盧尼奧稱自己被俘的緬甸東南部苗瓦底(Myawaddy)為「小中國」；犯罪集團要求他擔任會計，幾個月下來，他追蹤了數百萬元非法收入並管理對方日常開支，期間偷偷發出數百頁犯罪集團財務紀錄、照片影片、地圖截圖給紐時，希望有朝一日它們可以全部曝光。

紐時分析衛星影像 疑「崩牙駒」聚點

紐時依照片及截圖分析定位衛星影像，發現所在地是已遭定罪、綽號「崩牙駒」(Broken Tooth)的三合會老大尹國駒(Wan Kuok Koi)東美集團(Dongmei Group)開發的工業區。附近非法賭場如雨後春筍般湧現，販毒洗錢活動激增，為詐騙集團提供完美的基地。

詐騙集團 緬甸 殺豬盤

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