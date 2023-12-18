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流感可能成為長期症狀 難痊癒 醫：改變觀念 恢復身心靈活度才算

記者張聲肇／綜合報導

最新研究發現，流感新冠肺炎一樣，可能難以根治，成為長期症狀。醫界呼籲大眾要改變對於「痊癒」的觀念，留意患者是否體力與心理靈活度都完全恢復。

聖路易華盛頓大學臨床傳染病學家艾爾-阿里(Ziyad Al-Aly)15日在「刺胳針」(The Lancet)傳染病期刊發表的研究報告指出，流感病毒和新冠病毒一樣，可能對健康造成長期影響。

艾爾-阿里醫師說，新冠肺炎和流行感冒是急性病症的概念已經改變，病情緊急階段只是冰山一角，過後仍須注意，「要問問患者，是否已經完全康復，可像以前那樣到體育館去運動，心理靈活度是否一如往常。」

他說，流感病毒可能造成長期衝擊的問題，要和其他研究連在一起，看看過去乏人了解的長期疲倦症、纖維肌痛(fibromyalgia)等症狀，是否也是病毒感染所致。

他和研究同僚從退伍軍人部的資料，分析2020年3月到2022年6月，8萬1280名染疫住院老兵，和2015年10月到2019年2月，1萬985名因流感而住院老兵的健康狀況。研究對象幾乎全是男性，平均年齡約71歲。因此後續研究有必要擴大病例取樣範圍。

團隊發現，感染18個月後，染疫組和流感組死亡、住院、心臟腎臟腦部和消化系統等器官病變的風險都增加。新冠病患同時罹患多重器官長期症狀的比率較高，流感病患也會罹患長期症狀，尤其是肺部。

艾爾-艾里說，流感康復後的肺部問題，包括幾個月後還在咳嗽，發炎導致嚴重的呼吸短促，肺部深處結疤。

總體而言，新冠病毒比流感病毒厲害，不論是死亡率、住院率及多重器官的負面效應看，都是如此。

流感 新冠肺炎 刺胳針

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