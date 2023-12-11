華語單口喜劇怕踩中「紅線」 在海外表演仍是禁忌

中國出生的澳洲籍習刁，因為姓氏的關係，在墨爾本表演講到中國政治笑話就有避諱。(美聯社)

華語單口喜劇 (脫口秀)過去十年蓬勃發展，不僅在中國，紐約、東京和馬德里等城市，也相繼出現華語單口喜劇坊。儘管單口喜劇表演以挑起敏感神經、遊走極限邊緣聞名，但多數華語單口喜劇演員和許多粉絲坦言，某些敏感話題在華語喜劇坊裡沒有立足之地。

潛規則 不能讓中國難堪

中國出生的澳洲 籍業餘喜劇演員習刁(Xi Diao)在墨爾本演出時告訴觀眾，他知道他應該避免在舞台上談政治，但就連他的名字因為與中國國家主席習近平同字，也沾染政治敏感性；他開玩笑說，他加入微信群後，群聊就被關閉了。

美聯社報導，習刁在表演中打破中國喜劇潛規則時，他就會緊張地發笑。對多數喜劇演員來說，那潛規則就是，別說讓中國難堪的話：不能拿審查制度開玩笑，不能提最高領導人姓名，不能討論中國嚴格的新冠疫情封鎖措施或家庭暴力等社會話題。習刁說：「真的很可惜，要是大環境開放，鐵定出現世界級人物。」

今年5月，上海笑果文化旗下藝人李昊石的脫口秀表演內容，被指涉嫌貶損中國人民解放軍而引發爭議，遭北京市公安局調查，最後笑果文化被罰約200萬美元，中國國內脫口秀表演行業也大受影響。

中餐館 不愛 轉英語場地

儘管在海外，華裔單口喜劇演員表示自己不怕受到懲罰，但許多人說，政治笑話其實「很難笑」或會讓人感到不舒服；在政治幽默遭受嚴格審查的國家長大後，也不太熟悉如何表達政治幽默。

習刁表示，即使只是迂迴提及政治，也會讓多數中文觀眾感到不自在。他在澳洲一家中餐館表演後，老闆囑咐他要小心；在一場單口相聲比賽中，他獲得零觀眾選票。所以，他幾乎只在英語場地表演。

聖母大學劉氏亞洲研究所所長、中國文學教授賀麥曉(Michel Hockx)說：「有些地帶大家不會去碰，通常不是因為政府政策，而是更多的社會壓力、文化或宗教使然。」