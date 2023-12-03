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COP28直擊／德總理蕭茲組「氣候俱樂部」 避談台廢核爭議

願景工程記者孫文臨／杜拜即時報導
德國總理蕭茲出席COP28氣候峰會，宣布啟動「氣候俱樂部」（Climate Club）盼以國際合作推動具有野心的減碳目標。（願景工程記者孫文臨／攝影）
德國總理蕭茲出席COP28氣候峰會，宣布啟動「氣候俱樂部」（Climate Club）盼以國際合作推動具有野心的減碳目標。（願景工程記者孫文臨／攝影）

能源低碳轉型路徑怎麼走，成為聯合國第28屆氣候峰會（COP28）上各國領袖討論的焦點。美國、法國、英國、日本、韓國、加拿大等20多國簽署核能倡議，支持核能發電於2050年以前成長三倍，作為達成淨零碳排的重要工具。

另一方面，七大工業國（G7）中唯一廢除核電的德國則未加入該倡議，總理蕭茲選擇於會場另一頭邀36國組成「氣候俱樂部」（Climate Club），強調德國會協助發展中國家推動再生能源、氫能及工業減碳，避談核電在淨零碳排中所扮演的角色。

在本屆氣候峰會的談判場上，「淘汰或削減化石燃料」已成為多數國家的共識，但減少化石燃料後出現的能源缺口該如何補齊，各國卻有不同的路徑；目前主要有節能提高能源效率、發展核能、再生能源及綠氫等低碳轉型的三大路徑。

這次氣候峰會上的核能倡議以美國和法國為首發起。根據《紐約時報》報導，美國氣候特使克里（John Kerry）表示，核能無法取代所有能源，但科學證據表明如果沒有核能，就無法於2050年實現淨零碳排。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說，核電是阻止氣候變遷不可或缺的解方。

主辦國阿拉伯聯合大公國也是簽署協議國家之一。阿聯作為產油大國不愁無化石燃料可用，過去長期以來發電結構中有超過95%來自石油與天然氣，但該國近年來積極推動低碳能源發展，2020年啟用該國第一座核電廠後，核電已占該國近兩成用電，以光電為主的再生能源占比也達5%。

德國則是工業國家中少數廢核的國家，從2011年提出核電歸零計畫，到今年4月德國最後一座核電廠除役後正式宣告核電歸零，此舉獲得反核人士支持，卻也遭氣候人士批評無助德國達成淨零碳排目標。

由於台灣是目前亞洲唯一以「非核家園」為目標的國家，當被「願景工程」記者問到，廢除核電的政策是否會影響淨零碳排時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）並未正面回應。蕭茲認為核能不是氣候治理的唯一選擇，他說，淨零碳排的技術已經齊備，包含風力發電、太陽光電、電動化及綠氫，只要有決心就有能力能達到淨零碳排目標。蕭茲也重申德國有把握能在2045年達到淨零碳排，並強調再生能源的重要性。

蕭茲這次出席氣候峰會，宣布要與36個國家共組氣候俱樂部，包含許多開發中國家，目標是希望透過創新技術帶動產業低碳轉型，讓經濟成長與碳排脫鉤。核能不是氣候俱樂部關注議題，但各國必須用合作取代對抗，才有機會做到淨零碳排目標。

事實上，蕭茲2021年就提出過氣候俱樂部的構想，僅強調研發低碳鋼鐵、工業脫碳和國際夥伴關係，遭到專家學者批評過於空泛，實際減碳成效如何仍有待觀察。

德國 蕭茲 氣候峰會

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