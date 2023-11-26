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田納西州冷門冶煉工廠 美中貿易戰意外翻紅

編譯盧炯燊／綜合25日電
荷蘭Nyrstar公司計畫在田納西州擴建工廠，開採及提煉稀有金屬。(取自公司官網)
荷蘭Nyrstar公司計畫在田納西州擴建工廠，開採及提煉稀有金屬。(取自公司官網)

隨著華盛頓與北京的經濟貿易戰持續升溫，雙方都在利用各自的技術及自然資源作為武器。

中國8月1日起限制兩種對半導體至關重要的金屬︰鎵和鍺的出口，以報復美國限制中國取得人工智慧(AI)晶片及先進的半導體製造設備。

智慧手機螢幕的背光LED、處理Wi-Fi及藍牙的晶片等，部分由鎵製成。鍺用於關鍵的國防及外太空應用，國家航空暨太空總署(NASA)的勇氣號和機遇號火星漫遊車，就是由鍺太陽能電池供電。

在地緣政治及市場力量的推動下，一些長期被忽視的產業回歸美國。田納西州一家並不起眼的鋅冶煉廠已成為美中貿易戰的中心，正準備投資1億9000萬元擴建用以提煉鎵和鍺。

全資擁有這間冶煉廠的荷蘭Nyrstar公司，期望在兩年內完成擴建帶來回報之外，更保障在工廠的工人就業機會。當然公司最大的賭注，就是中國不會恢復出口鎵和鍺，否則這兩種材料的價格會出現暴跌。

美國正在稀土礦產及其他資源稀缺方面追趕中國，田納西州是美國本土目前唯一已知蘊藏鎵和鍺的地方，冶煉廠擴建計畫，亦已得到田州議員的支持。

但有分析認為，美國的努力不會完全成功，例如美國向中國製造太陽能板的多晶矽徵關稅，並藉以鼓勵美國自己生產，但美國多晶矽製造商Hemlock Semiconductor決定縮減規模，甚至關閉其中一家工廠，認為貿易戰及徵收關稅，對所有人都沒有好處，

Nyrstar公司也指出，鋅、鎵和鍺的礦石價格長期下跌，尤其是鋅價長期下跌後，現已停止在田州的鋅礦生產，目前只做更多鋅、鍺、鎵的鑽探活動，準備在市場回暖時才恢復冶煉。它希望冶煉廠每年生產約4噸鎵及30噸鍺礦，預計可滿足美國80%的需求，然而最重要的是加工提煉。

為了擴建冶煉鎵及鍺，Nyrstar目前還在尋求資金，期望得到能源部、商務部，甚至國防部的幫助，這些部門各自擁有針對國家安全關鍵項目的融資機制。

前川普政府官員克拉奇(Keith Krach)指出，許多稀土礦物其實並不那麼稀有，只是中國擁有所有加工廠而已，故此關鍵在於在自己國家內建造加工廠。

貿易戰 田納西州 太空

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