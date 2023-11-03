無證客危機擴大 2民主黨市長赴白宮求援50億

無證移民在警局外搭帳篷等待，警局提供熱狗給無證客充飢。（美聯社）

面對愈來愈難解的無證客問題，芝加哥 市長強森(Brandon Johnson)與紐約市長亞當斯(Eric Adams)、丹佛市長莊士頓(Mike Johnston)，2日聯袂到華府 向拜登政府及國會施加更大壓力，市長們要求白宮提出金援50億元，以協助應對日益嚴重的無證客危機。

但在開始拜會前，傳出亞當斯的幕僚家裡遭到聯邦調查局(FBI)搜索，亞當斯臨時由華府趕回紐約。

無證客問題已成為幾個大城市的沈重負擔。圖為芝加哥的無證客把床墊都搬上街道在警局門外排隊。（美聯社）

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，「我們對此非常重視」；她說，「與市長們談話的一部分雖然是關於總統增撥資金的重要性，其中也包括對社區的支持、繼續目前的工作，以及加快工作許可的發放進程」。

芝加哥市長發言人瑞斯(Ronnie Reese)表示，強森與丹佛市長莊士頓2日的華府行，先與白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)、國土安全部官員，坐下來討論了芝加哥等城市需要額外聯邦援助的急迫性。

上周包括芝加哥、紐約、丹佛、休士頓、洛杉磯的五位民主黨籍市長，聯合致函總統拜登，呼籲提供更多的聯邦資金來應對這場危機。

五位市長希望聯邦撥出至少50億元做為解決無證移民 危機經費的要求，拜登政府的官員2日沒有對此做出任何回應，但瑞斯說，總統正試圖推動國會通過一項多達14億元的加強無證移民避難所與服務的補充方案，不過，伊州官員表示，他們急需更多的援助。

五大都市市長到白宮請願，要求聯邦趕快出手解決不斷湧入的無證客問題。（美聯社）

強森與莊士頓隨後也拜會了伊利諾州的國會參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)等人。

強森與白宮代表會面後，接受福斯電視台訪問表示，上個月至今，多達150輛載運無證客的巴士抵達芝加哥，由於芝城氣溫越來越低，前幾天還下了雪，採取更多措施讓移民擺脫寒冷，住進更合適的房屋迫在眉睫，但隨著移民不斷到來，照顧他們的成本也持續攀升。

儘管華府近來政治氣氛欠佳，但伊州國會代表團呼籲華府能夠擱置黨派之爭，幫助像芝加哥這樣的城市。