久候多時 會面又短 布林肯中東行一路受挫

國務卿布林肯（左）連日奔波在以色列和阿拉伯國家之間，但成效似乎有限。圖右為以色列總統赫佐格。（美聯社）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)15日面臨阿拉伯世界兩大強人的強烈反抗，埃及總統塞西(Abdel Fatah El-Sisi)與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)都同情巴勒斯坦 並譴責以色列 ，各方會面時間短促，且讓布林肯久候多時。外流的國務院備忘錄提醒美國官員，別用「緩和衝突/停火、終結暴力/血戰，以及恢復穩定」等字眼，指這些措辭與美國外交政策相抵觸。

華盛頓郵報報導，中東國家與西方世界對於以色列大舉入侵加薩的觀點迥異，美方支持以色列，塞西與穆罕默德則對此表示關切。

在拜登總統訂18日應邀訪問以色列，展現美國堅定不移支持以色列的決心之際，布林肯16日再返以色列，會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)及其安全內閣。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)7日無預警攻擊以色列後，布林肯頻頻訪問中東各國，希望說服阿拉伯國家譴責哈瑪斯」的攻擊行動，並克制以色列反擊加薩的力道；相關暴力已導致逾1300名以色列人死亡、2600多名巴勒斯坦人喪命。

在沙烏地阿拉伯首都利雅德(Riyadh)，穆罕默德讓布林肯久候多時，原訂傍晚舉行的會議拖到翌日上午才進行。

會議伊始，穆罕默德旋即「強調」亟需停止「奪走無辜民眾性命」的軍事行動，此指以色列的反擊，並解除讓巴勒斯坦領地斷水電、缺燃料的「加薩圍城」；此外，穆罕默德呼籲「暫停升級當前衝突」，反觀美方支持以色列根除哈瑪斯的目標。

華郵驗證率先由赫芬頓郵報(HuffPost)刊登的外流國務院備忘錄內容，提醒美國外交官別用「緩和衝突/停火」(de-escalation/ceasefire)、「終結暴力/血戰」(end to violence/bloodshed)，以及「恢復穩定」(restoring calm)等詞彙，以及一切不符合美國政策的措辭。

沙烏地阿拉伯是伊斯蘭教的發源地且是兩大聖地之所在，沙國官員言談足以影響阿拉伯國家的意志。

沙國捍衛巴勒斯坦，認為哈瑪斯是破壞區域和諧、挑戰王儲和與以色列關係正常化的組織，但美方說服沙國譴責哈瑪斯的努力未果；沙國外長已譴責以色列狂轟加薩，指以色列攻擊「無武平民」。