我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

西方「卡脖子」制裁 習近平：科技設備國產化

記者林茂仁／綜合報導
受到以美國為主的西方國家圍堵高科技發展，中國國家主席習近平指示科技儀器要「國產化」。（美聯社）
受到以美國為主的西方國家圍堵高科技發展，中國國家主席習近平指示科技儀器要「國產化」。（美聯社）

在西方發起科技圍堵，關鍵產業對北京「卡脖子」制裁背景下，中共總書記習近平在8月1日出版的「求是」雜誌發表文章稱，中國基礎研究人才團隊仍有明顯缺陷，要求打造體系化、高層次基礎研究人才培養平台；並強調要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟體「國產化」攻堅戰。

由於美國等西方國家封殺中國半導體技術，要求艾斯摩爾等半導體設備廠商不得將高階設備供貨給中國，直接或間接影響了中國半導體技術和產業發展，習近平文章提到的科技儀器設備國產化，被認為是應對西方國家和科技設備廠商封鎖的作為。

習近平在文中就意有所指稱，當前國際科技合作面臨「少數國家」單邊主義、保護主義的衝擊和挑戰。沒有一個國家可成為獨立的創新中心或獨享創新成果。

據新華社報導，第15期「求是」雜誌8月1日出版，發表題為「加強基礎研究 實現高水平科技自立自強」的習近平署名文章。

習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平科技自立自強，推動構建新發展格局、實現高質量發展，迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。

他提出六點指示，包括強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性布局；深化基礎研究體制機制改革；建設基礎研究高水平支撐平台；加強基礎研究人才隊伍建設；廣泛開展基礎研究國際合作，及塑造有利於基礎研究的創新生態。

習近平稱，加強基礎研究要突出前瞻性、戰略性需求導向，優化資源配置和布局結構，為創新發展提供基礎理論支撐和技術源頭供給。

他提到，近年來，中國基礎研究支撐平台建設取得長足進步，但從根本上破解「兩頭在外」（技術與資源在外、市場在外）問題還任重道遠。要協同構建中國特色國家實驗室體系，科學規畫布局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟體「國產化」攻堅戰。

就基礎研究人才，習近平坦言，中國基礎研究人才團隊仍有明顯缺陷，必須下氣力打造體系化、高層次基礎研究人才培養平台，讓更多基礎研究人才競相湧現。

習近平 北京 中共

上一則

雷蒙多8月訪中談科技競爭 促成立工作小組

下一則

蓋洛普民調：對美軍僅剩60%有信心 跌25年新低

延伸閱讀

劍指艾斯摩爾？習近平：科技儀器設備國產化

劍指艾斯摩爾？習近平：科技儀器設備國產化
振興經濟 中國核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目

振興經濟 中國核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目
建軍節前 習近平要求中國空軍深入推進軍事鬥爭準備

建軍節前 習近平要求中國空軍深入推進軍事鬥爭準備
紐時：習近平大權獨攬 中國外交部看似戰狼實則弱勢

紐時：習近平大權獨攬 中國外交部看似戰狼實則弱勢

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了