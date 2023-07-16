全美16州高溫警報 16日恐打破多項天氣紀錄

國家氣象局發公告說，若沒有有效的消暑措施，這波高溫會對任何人構成健康風險甚至死亡。圖為亞利桑納州鳳凰城市義工給遊民送礦泉水。(Getty Images)

席捲全美各地的奪命熱浪 並未消退，從華盛頓州到佛州 的16個州份，多達1億人正處於高溫 警報下。隨著熱浪向東移動，數十項高溫記錄可能會被打破。今年6月是有記錄以來最熱的一月，但7月的情況可能更糟。

若未能有效消暑 將構成死亡威脅

國家氣象局發公告表示，全美在15日至少45個地方會打破高溫記錄，其中位於加州和內華達州交界的死亡谷的火爐溪(Furnace Creek)是全球15日最高溫，達華氏130度，全球最高溫紀錄是134度，而死亡谷先後有五次超過130度。公告指出，如果沒有有效的消暑措施，這波高溫會對任何人構成健康風險甚至死亡。

全美在15日至少45個地方會打破高溫記錄，其中位於加州和內華達州交界處死亡谷的火爐溪是當天全球最高溫，達華氏130度。圖為遊客7月11日在死亡谷留影。(美聯社)

估計全美三分之一土地被熱浪覆蓋。西北內陸地區15日白天高溫將比正常水平高出10至20度，加州中部及南加州地區將達到100至110度，南加州、內華達和亞利桑納的沙漠地區，氣溫將達到115至120度。

德州與佛州則天氣悶熱，氣溫在90多度到100多度之間，由於濕度高令人難以忍受，讓人感覺有如105至110度。

亞利桑納州的鳳凰城(Phoenix)及土桑(Tucson)，佛州的坦帕(Tampa)、邁爾斯堡(Fort Myers)及西礁島(Key West)，已經歷了有紀錄以來7月最熱的一個星期。德州艾爾帕索(El Paso)也連續29天氣溫在華氏100度。

拉斯維加斯國家氣象局發推文說，這波熱浪不是典型的沙漠高溫，每個人都需要認真對待。

亞利桑納州的鳳凰城，已經歷有紀錄以來7月最熱的一個星期。圖為民眾用自來水降溫。(美聯社)

鳳凰城已經連續15天在110度，有可能打破時間最長高溫天氣記錄，1974年創下的紀錄長達18天。

隨著高壓穹頂從德州向西移動，高溫天氣將持續到下星期，氣溫徘徊於100度左右，特別是16日極有可能創下歷來最高溫紀錄。從俄勒岡州到佛州西礁島，至少有40項記錄或會給打破。

想游泳消暑？佛州海水升至90多度

熱浪下，民眾多會跳進水裡消暑，但在佛州成為奢望。隨著海洋熱浪的持續，佛州海岸的水溫也變得熱燙，南部海岸一帶水溫都在90多度，根本不可能緩解酷熱。

就連太陽下山後，夜晚天氣也相當炎熱，跟溫度同步增加的還有耗電量，德州13日單日用量達8萬1406兆瓦，創下該州歷史紀錄。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，每年美國約有700人死於高溫引發的相關疾病，包含中暑、脫水、熱衰竭等。