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打破框架 華裔編劇蕭韻潔：亞裔女性也能演色色的限制級電影

記者何卓賢／專訪
華裔編劇蕭韻潔。(Getty Images)
華裔編劇蕭韻潔。(Getty Images)

「這不是一部你想要跟爸媽一起去看的電影。說實話，我有點害怕他們看後的反應。」華裔編劇蕭韻潔(Teresa Hsiao)在介紹自己最新作品「兜風(Joy Ride，暫譯)」時不忘打趣，難掩對這個題材出現在大銀幕的期待，「以往我們真的很少看到女性製作的限制級喜劇片」。

蕭韻潔參與編劇和製片的喜劇電影「兜風」將於7月7日在全美各電影院上映，該片講述了奧黛麗(Audrey)、洛洛(Lolo)、凱特(Kat)和死眼(Deadeye)四位亞裔前往中國尋找奧黛麗生母的奇妙旅程。奧黛麗由出演過「艾蜜莉在巴黎(Emily in Paris)」的韓裔女星艾希莉·朴(Ashley Park)扮演，凱特則由今年因「媽的多重宇宙(Everything Everywhere All at Once)」被提名奧斯卡最佳女配的許瑋倫(Stephanie Hsu)擔綱。

電影「兜風」以喜劇的方式講述四位生活在美國的亞裔到中國的尋根之旅。(獅門娛樂提供...
電影「兜風」以喜劇的方式講述四位生活在美國的亞裔到中國的尋根之旅。(獅門娛樂提供)

父母來自台灣的編劇蕭韻潔已有多部叫好又叫座的影視作品，成功打入美國主流娛樂圈。在最新編劇作品Joy Ride上映之前，蕭韻潔接受世界日報記者專訪暢談新作的構思與她個人的成長歷程。

全亞裔班底 讓觀眾看見瘋狂

除了由強大亞裔班底出演，這部影片的製作團隊也都是亞裔女性。「兜風」是林愛黛兒(Adele Lim)的導演處女作，她之前以共同編劇「瘋狂亞洲富豪」而出名；編劇和製片則由蕭韻潔、林愛黛兒以及雀莉·齊娃普拉瓦唐隆(Cherry Chevapravatdumrong)共同完成。

「兜風」被蕭韻潔描述為「色色的(raunchy)、硬核限制級(Hard R)喜劇」，光是預告片尺度就很驚人，包含用下體藏毒品走私、聲情並茂議論床上功夫樂趣的片段。「女性也可以做大膽、下流、魯莽的事，但同時又能很搞笑、不惡心」。

Joy Ride劇照。(獅門娛樂提供)
Joy Ride劇照。(獅門娛樂提供)

的確，過去我們很少看得到亞裔女性在這類題材電影中扛大旗，更別說全亞裔女性製作班底。而這部電影的點子也來得巧，蕭韻潔、愛黛兒以及雀莉三人在工作之餘都是好朋友，私下聚會時有一次興致勃勃提議：不如就我們三個人寫一部喜劇片，「一部我們年輕時會想要偷偷溜進電影院看的電影」？電影的雛形就在這樣非正式的場合誕生了，三人以喜劇的形式，把自己以及朋友的成長經歷改編寫進劇本裡。

除了限制級元素，讓亞裔女性成為主角出現在大銀幕，是蕭韻潔寫這部電影的出發點之一。四位亞裔主角之中，有三位是亞裔女性，另一位則是非二元性別亞裔角色。這對期待看到自己面孔的亞裔觀眾意義非凡。

「我們希望通過一種新的、搞笑的方式去闡述亞裔女性。很多時候，當你在銀幕上看見亞裔女性，她們都不那麼好笑，都不是講笑話的人，至少在過去跟在美國電影裡不是。但這一次，我們要讓亞裔女性變得好笑，甚至有點變得瘋狂，要讓觀眾看見這也沒有什麼不可以」。

亞裔題材崛起 「還要更貪婪」

亞裔題材電影近幾年在好萊塢風光無限，從「瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)」證明亞裔電影也可以無比賣座，到「寄生蟲(Parasite)」和「無依之地(Nomadland)」彰顯亞裔導演在好萊塢的實力，再到「媽的多重宇宙」橫掃今年奧斯卡各項大獎，女主角楊紫瓊激勵無數亞裔女性…亞裔題材以及角色在美國邁入主流。

這對入行超過十年的蕭韻潔來說，是個振奮人心的進步。曾經，在編劇室裡，她往往是團隊唯一一個少數族裔女性，而控制節目走向的高層都是「老白男」。如今，好萊塢多元代表性快速提高，蕭韻潔常常看見不同族裔的年輕人入行，女性數量也越來越多，自然就產出了愈來愈具有多元的影視作品。蕭韻潔一方面對這樣的進步感到欣喜，一方面覺得亞裔「還要更『貪婪』一點」。

「我們不能停止創作，我們要一直產出，因為你不知道好萊塢什麼時候就對這些故事不感興趣了，為此我們必須一直往前推進」。

蕭韻潔小檔案。(記者何卓賢／製表)
蕭韻潔小檔案。(記者何卓賢／製表)

亞裔電影 好萊塢 凱特

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