哈佛畢業生「棄商從影」 蕭韻潔感謝父母力挺

華裔編劇蕭韻潔從金融界轉行到編劇界，最感謝父母的支持。(記者何卓賢／攝影)

蕭韻潔的作品清單十分亮眼，她大學畢業沒多久就受聘成為美國家庭人人知曉的「蓋酷家庭(Family Guy)」喜劇卡通片的編劇之一，後來又到「美國老爹(American Dad!)」擔任編劇、製片。她最出名的作品之一，是影集「奧卡菲娜成長記(Awkwafina Is Nora from Queens)」，一部根據本名為林家珍(Nora Lum)的華裔 女星奧卡菲娜真實成長經歷改編的喜劇，播出至今好評如潮。如今加上「兜風」，蕭韻潔正式邁入電影界，前途不可限量。

看到如此出色的履歷，可能不會想到蕭韻潔畢業於哈佛大學 經濟系，並在大學本科期間得到去雷曼兄弟實習的機會，但她回憶自己當時過得很痛苦，「我對金融領域毫無興趣，在職業上得不到滿足感」。一籌莫展時，她記起自己一直以來的愛好——寫作。

蕭韻潔向來熱愛寫作。她記得小時候，媽媽會把自己寫的小短文用磁鐵貼在冰箱上。儘管學生時期未曾把寫作看成謀生手段，蕭韻潔對創作的興趣卻從未中斷。主修經濟的蕭韻潔，大學期間也選了很多創意寫作課來充實。

問及給想要入行的新人有何建議，蕭韻潔提出一點：別斷了寫作——不管是情景喜劇、影視劇本，還是短篇故事，要不斷去創作，「我認為任何一種創作，不僅僅是對職業生涯，對個人成長來說，都是很有意義的。」蕭韻潔認為，入行影視編劇的確有門檻，但找到跟自己志同道合的人、廣泛地去開拓人脈，是必不可缺的步驟。

從為題材廣泛的卡通片編劇，到專注於亞裔故事的講述，蕭韻潔認為這是一個自然而然的過程。十多年前，亞裔題材可以說還算不上是一個題材，專門講述亞裔故事更是不會有市場，而這幾年的大環境、不斷推出的亞裔影視，大大提高了公眾對亞裔故事的興趣。她記得「菜鳥新移民(Fresh Off The Boat)」在ABC播出時，觀眾第一次意識到：原來每個人都能在亞裔故事上找到自己，亞裔故事並不只是一個族裔的故事。如今，她希望通過「兜風」再一次向觀眾表達，不論是什麼族裔，都能在故事中看見自己。

「我喜歡做編劇的原因之一，是因為我能讓大家通過我的經歷看到他們自己；他們不一定需要是亞裔美國人，也能感同身受。」

感激台灣父母 有獨特的激勵方式

聊及父母相遇的故事，蕭韻潔語氣帶有那麼一絲難以置信。爸爸蕭蔚和媽媽江佩蓉都來自台灣，兩人在印第安納大學讀研究所時相遇。「我爸爸說他當時在學校能認出來我媽，是因為他們兩個人是小學一年級同學。20年之後還記得你們一起上過小學，這怎麼可能？」

蕭韻潔五歲時，全家從印第安納搬到波士頓開外的城市安炳頓(Abington)並安家至今，蕭韻潔如今長期居住在洛杉磯，每年至少在感恩節時會回家一趟。

從金融一百八十度大轉彎到編劇時，蕭韻潔坦言，自己對父母靈活、理解的態度，至今仍然十分感恩，「他們從未真的給過我壓力。」雖然在給父母交代自己要離開金融業、去給一個兒童節目寫劇本時，他們有透露出一絲擔憂，但在言語上還是給到最充足的支持。

「他們說，你就去試試看吧，看看會做出什麼來。我當時也才大概25歲，也許他們覺得這也是應該去嘗試的年紀。」

雖然從未阻止女兒去做任何嘗試，父母還是懂得在適當的時候，用不傷害女兒感情的方式推她一把。蕭韻潔回憶，自己從小就是一個好強的小孩，不認真讀書還能門門得A，直到上私立高中的時候，激烈的競爭跟變難的課業讓她第一次開始感到洩氣。而這時候，媽媽並沒有責備她，反倒是用打趣的語氣對女兒說：看吧，這下你得收心好好努力了吧，不能只是玩了。而也正是這樣亦師亦友的交流方式，讓蕭韻潔找到那個人生階段的平衡。

「他們一直以來都很懂得如何幫助我找到生活中的平衡，從未指揮我去做這做那，從未說做不到這點我就上不了大學之類的話。我本來就會給很多壓力自己，所以我很感激他們沒有給我更多的負擔。」

「兜風」有一部分內容在中國拍攝。蕭韻潔自小在美國上中文學校，自稱中文只是「還可以」，但在劇組時也會幫助充當翻譯，遇到不懂的字句則會偷偷打給媽媽詢問。她坦言，這樣的互動在不知不覺中成為了加深母女感情的契機。

加入好萊塢編劇罷工行列 苦中找到樂子

蕭韻潔接受訪問的當下，美國編劇協會(Writers Guild of America)罷工已經超過一個月，這也意味著身為美國編劇工會一員的她，已經停工一段時間。

不久前，蕭韻潔才攻下她職業生涯的又一個里程碑，與索尼影業電視簽約，製作喜劇片和動畫片，其中一個就是跟亞馬遜合作的動畫片項目。但由於罷工影響，目前手邊的工作都按下暫停鍵。「罷工現在越拖越長了，其實我們都很想回到工作崗位上，所以很希望電影電視製作人聯盟能回到談判桌上。」

有1萬1500名成員的美國編劇工會自5月2日起大罷工，編劇們一律停下手中的工作走上街頭，要求電影電視製作人聯盟(Alliance of Motion Picture and Television Producer)回應工會的一系列訴求，包括提升工作環境質量、提高薪水、出台管理AI威脅到編劇的相應對策，等等。在那之前，許多正在製作中的電影電視劇，包括多個深夜談話節目，都紛紛停播。

近年來串流媒體普及，影視製作方式跟著變化，誕生越來越多集數很短的迷你劇。從前每個季度都有工可做的電視廣播劇編導，目前面臨著花短時間做完一個迷你劇就無工可打的困境。他們投入的精力和腦力不見得減少，卻因工作時長的壓縮而總收入大減；串流媒體平台可以隨時隨地點播的機制，也大大減少了以往電視重播時編劇可以得到的重播費(residuals)。

為了在日復一日的罷工行動中自娛自樂，蕭韻潔跟幾位同行一起創建了Instagram帳號「罷工穿搭(picketfits)」，記錄在罷工前線的編劇們的每日穿搭。帳號的第一條貼文寫到，「編劇通常都在鏡頭後，但是看你把我們逼成什麼樣了！沒人想罷工，但如果我們必須為更好的薪資條件而戰鬥，乾脆享受這個過程，精心打扮上前線。」

罷工的第一天，蕭韻潔站在洛杉磯的福斯影業外，跟同業一起開始抗議。洛杉磯標誌性的無雲藍天下，罷工編劇穿著深藍色的工會服，連成了長長的罷工糾察線。蕭韻潔手上舉著的標語，似乎也延續了她一貫的幽默風格——「他們給的工資少到不夠我在這個牌子上寫笑話」。

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