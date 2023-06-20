搭上失聯潛艇 英富豪探險家哈丁上太空下深海 擁3金氏紀錄

英國億萬富翁哈丁可能隨潛艇沉入海底。(取自Instagram)

美國海岸防衛隊(US Coast Guard)表示，探索知名沉船「鐵達尼號」(Titanic )殘骸的載客觀光 潛水艇在大西洋失聯，潛水艇乘員共五人；熱中冒險的58歲英國億萬富豪哈丁(Hamish Harding)的家屬證實，哈丁是其中一員。

海防隊推特(Twitter)的發文指出，船身長6.4公尺的潛水艇下潛約1小時45分後失去聯繫，但不予公開乘員名單。

哈丁的繼子在臉書 (Facebook)上發文表示，哈丁在失聯的潛水艇中，請大家為他們禱告。

哈丁本人18日透過臉書發布圖文，宣告他將搭乘海底探險公司「海洋之門探險」(OceanGate Expeditions)的潛水艇，此後就沒再發布任何消息。

哈丁畢業於劍橋大學自然科學與化學工程學系，具有航運飛行員執照，經營私人噴射機事業致富。

熱愛探索與冒險的哈丁去年搭乘藍源(Blue Origin)太空 公司的火箭到太空旅遊，他具備三項金氏世界紀錄(Guinness World Record)認證，包括2019年7月11日與團隊成員攜手締造最快經南北極飛掠環球(46小時40分22秒)的紀錄，以及2021年3月5日與美國億萬投資人維斯科沃(Victor Vescovo)共同締造以深潛裝置(DSV)單次潛入馬里亞納海溝(Mariana Trench)最深處4634公尺和最長時間4小時15分鐘兩項紀錄。

哈丁目前是私人飛機公司Action Aviation的董事長，該公司負責飛航產業的銷售與營運，總部在阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的杜拜；Action Aviation已證實，哈丁人在潛水艇中，該公司發言人巴特勒(Mark Butler)表示，「目前仍有充足時間執行救援任務，船上有生存所需要的設備，我們希望並祈禱他平安歸來。」

美國、加拿大當局已展開搜救行動，「海洋之門探險」也設法營救潛水艇中的五名乘員。