我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

搭上失聯潛艇 英富豪探險家哈丁上太空下深海 擁3金氏紀錄

編譯陳韻涵／綜合19日電
英國億萬富翁哈丁可能隨潛艇沉入海底。(取自Instagram)
英國億萬富翁哈丁可能隨潛艇沉入海底。(取自Instagram)

美國海岸防衛隊(US Coast Guard)表示，探索知名沉船「鐵達尼號」(Titanic )殘骸的載客觀光潛水艇在大西洋失聯，潛水艇乘員共五人；熱中冒險的58歲英國億萬富豪哈丁(Hamish Harding)的家屬證實，哈丁是其中一員。

海防隊推特(Twitter)的發文指出，船身長6.4公尺的潛水艇下潛約1小時45分後失去聯繫，但不予公開乘員名單。

哈丁的繼子在臉書(Facebook)上發文表示，哈丁在失聯的潛水艇中，請大家為他們禱告。

哈丁本人18日透過臉書發布圖文，宣告他將搭乘海底探險公司「海洋之門探險」(OceanGate Expeditions)的潛水艇，此後就沒再發布任何消息。

哈丁畢業於劍橋大學自然科學與化學工程學系，具有航運飛行員執照，經營私人噴射機事業致富。

熱愛探索與冒險的哈丁去年搭乘藍源(Blue Origin)太空公司的火箭到太空旅遊，他具備三項金氏世界紀錄(Guinness World Record)認證，包括2019年7月11日與團隊成員攜手締造最快經南北極飛掠環球(46小時40分22秒)的紀錄，以及2021年3月5日與美國億萬投資人維斯科沃(Victor Vescovo)共同締造以深潛裝置(DSV)單次潛入馬里亞納海溝(Mariana Trench)最深處4634公尺和最長時間4小時15分鐘兩項紀錄。

哈丁目前是私人飛機公司Action Aviation的董事長，該公司負責飛航產業的銷售與營運，總部在阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的杜拜；Action Aviation已證實，哈丁人在潛水艇中，該公司發言人巴特勒(Mark Butler)表示，「目前仍有充足時間執行救援任務，船上有生存所需要的設備，我們希望並祈禱他平安歸來。」

美國、加拿大當局已展開搜救行動，「海洋之門探險」也設法營救潛水艇中的五名乘員。

太空 臉書 觀光

上一則

39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普

下一則

一趟25萬 搭潛艇親眼看鐵達尼號沉船 還有專家解說、高清相機記錄

延伸閱讀

深海親看「鐵達尼號沉船」一趟要25萬元 耗時8小時、有學者解說

深海親看「鐵達尼號沉船」一趟要25萬元 耗時8小時、有學者解說
維珍銀河太空旅遊6月底啟航 股價飆漲逾40%

維珍銀河太空旅遊6月底啟航 股價飆漲逾40%
航空歷史悠久 俄州爭取空軍太空指揮總部設址

航空歷史悠久 俄州爭取空軍太空指揮總部設址
人類第一次 中國天宮實現「太空造血」

人類第一次 中國天宮實現「太空造血」

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
國務卿布林肯(左)和中國外長秦剛18日在北京釣魚台國賓館握手致意。(美聯社)

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

2023-06-18 12:22
「信使報」報導，擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計畫。白宮國安會戰略溝通協調官柯比對此表示，目前沒有跡象表明需要重新考慮這項政策。（美聯社）

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

2023-06-12 20:20

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬