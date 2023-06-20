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鐵達尼沉船觀光潛艇 5人大西洋失聯 氧氣最多維持96小時

記者張聲肇、編譯廖振堯／綜合報導
失蹤的觀光潛艇泰坦號連同駕駛可搭載五人。（取材自OceanGate）
失蹤的觀光潛艇泰坦號連同駕駛可搭載五人。（取材自OceanGate）

私人研究和「海洋之門」旅遊公司「OceanGate Expeditions」策畫的一項鐵達尼號(Titanic)考察之旅發生意外，搭載五人的小型潛水艇泰坦號(Titan)18日早上在麻州鱈魚角(Cape Cod)以東900哩處失聯，美國海岸防衛隊已經展開搜救，但估計失蹤人員只能支撐三到四天。

有線電視新聞網(CNN)報導，1912年4月撞上冰山沉沒海底，造成超過1500人死亡的鐵達尼號，兩大段殘骸1985年被發現後，就引發民眾前往紐芬蘭東南部外海1.3萬呎它們平躺的海底探險的興趣。

近年來，出現私人公司主辦海底旅遊，讓好奇又有錢的觀光客前往海底一探。「海洋之門」在網頁上以願意付費25萬元的遊客招手，「當個海底探險員，潛水到鐵達尼號的殘骸中」。

沉在12600呎海底的鐵達尼號，即使過了一百餘年，還是不斷引來民眾探奇與科學家研...
沉在12600呎海底的鐵達尼號，即使過了一百餘年，還是不斷引來民眾探奇與科學家研究。（路透）

這項八天的探險之旅，從紐芬蘭聖約翰斯市(St. John's)出發，前往400哩外的殘骸地點，換乘小艇下海。五人座的泰坦號小潛艇有一人操艇，四名乘客。｢你進入小潛艇後，越往下沉，你可從觀望口看到類似外星生物的奇形怪狀生命體從你眼際掠過，這約兩小時的海底之旅，感覺就像一眨眼的工夫。」

美聯社報導，「海洋之門」雇用加拿大的中型破冰船極地王子號(Polar Prince)，18日早上放下泰坦號，但1小時45分後失去聯繫，「海洋之門」便向海岸防衛隊通報失蹤。海岸防衛隊已出動一架C-130、加拿大出動一架P8搜索，紐約國民兵再派一架C-130加入搜救行動。

海防隊指揮官、海軍少將毛格(John Mauger)19日表示，未來幾天將有更多資源抵達，而小潛艇在發生災難時應能保持96小時的緊急氧氣。

「海洋之門」表示，失聯的小潛艇載有一名駕駛和另外四位付費參加的「任務專家」，輪流操作聲納設備並執行其他任務。其中一位是握有三項金氏世界紀錄的英國知名探險家哈丁(Hamish Harding)。

「海洋之門」顧問康坎農(David Concannon)表示，從18日早上6點左右起算，小潛艇可提供96小時的氧氣供應。康坎農透露他本來也應該參與潛水行動，但由於另有事務而無法前往。

這次任務已是「海洋之門」第三次年度探險，該公司提交給法庭的文件顯示，泰坦潛水器重達2萬磅，深度安全範圍能輕鬆達到4000公尺(13123英尺)。該公司宣稱在提交申請時潛水器已經進行超過50次測試，包括在巴哈馬群島附近的深海模擬與鐵達尼號相同的深度。

不過，去年11月的一份法庭文件顯示，2022年度探險期間潛水器下水時曾出現電池問題，必須手動掛上升降平台。

英國退役海軍少將派瑞(Chris Parry)表示救援行動非常艱鉅，因為海底實際上起伏很大，加上範圍內都是鐵達尼號的殘骸，要透過聲納定位搜索區域、辨別一艘潛水器難度相當大。

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