中階收入者購屋 買得起的…選擇很少

貸款利率升高，衝擊房屋市場，圖為洛杉磯房屋經紀在店面前掛滿促銷廣告。(歐新社)

全國房地產 商協會(National Association of Realtors，NAR)與房地產資訊網站Realtor.com公布最新分析報告指出，中階收入民眾如今想要買房，常常發現市場選擇極少，即使符合貸款 資格、負擔得起房貸也一樣。

這項分析報告對於中階收入購屋者的定義為家庭年收入7萬5000元以下；7萬5000元是美國家庭年收入中位數。以這個收入標準計算，這個族群民眾購買25萬6000元以下房屋，不至於因為房屋開銷而覺得壓力過重。

分析報告顯示，與其他收入族群相比，中階收入民眾買房時面臨供應量短缺的狀況最嚴重。能讓中階收入民眾買得起的房屋，全美房地產市場累計短缺大約30萬戶。

統計顯示，目前房地產市場上的待售房屋中，中階收入民眾買得起的選項只有23%；相較之下，五年前中階收入民眾大概能買房地產市場上的半數房屋。

全國房地產商協會資深經濟學家兼房地產研究部主任伊凡葛羅(Nadia Evangelou)指出，在所有收入群中，中階收入面臨房屋選項短缺最嚴重，「使得他們想要透過擁有房屋建立財富，變得更加困難」。

報告指出，家庭年收入25萬元以上民眾，目前買得起房地產市場上85%的待售房屋。市場均衡(balanced market)的理想狀態則是房地產市場高達93%選項都是消費者買得起的。

伊凡葛羅解決之道分兩個層面，除了增加供應量之外，還必須提高符合中階收入民眾能力負擔範圍的房屋，讓絕大多數民眾都買得起房子。

在全美規模最大的100個都會區當中，俄亥俄州 三個都會區擁有最多中階收入消費者買得起的房子：楊斯城(Youngstown)、艾克隆(Akron)、托勒多(Toledo)。

相反的，中階收入消費者買房選項最少的都會區則是德州艾爾帕索(El Paso)、愛達荷州波夕(Boise)、華盛頓州斯波坎(Spokane)。以波夕為例，家庭年收入7萬5000元民眾只能買得起房地產市場上2%的待售房屋。